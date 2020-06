La gran noche de Campaña a costa de Joaquín Sánchez

El partido del domingo frente al Real Betis Balompié tendrá un plus de motivación para José Gómez Campaña. Criado en la cantera del conjunto adversario de su ciudad natal, y en un punto álgido tanto físico como futbolístico, el '24' levantinista quiere seguir siendo uno de los abanderados de su equipo en la pelea no solamente por una salvación encarrilada, sino por mantener el discurso de ambición proyectado por Paco López. Lo hará frente a un cuadro verdiblanco que tiene en sus filas a uno de los futbolistas más icónicos del campeonato como lo es Joaquín Sánchez. Sin embargo, el extremo tiene un recuerdo amargo en el que el centrocampista del Levante fue el protagonista principal.

El verano de 2011 fue especial para ambos futbolistas. El nacido en El Puerto de Santa María, tras una etapa fructífera en el Valencia CF, hizo las maletas para unirse al proyecto ambicioso del Málaga CF, en el que se codeó con jugadores de talla mundial como Santi Cazorla, Van Nistelrooy, Isco o Toulalan con el objetivo de ser uno de los mejores combinados de Primera División. Por otra parte, el sevillano empezó a darle sentido a su trayectoria futbolística, a través de su primer contrato profesional en el Sevilla, tras deslumbrar en las filas inferiores de Nervión y ganar el Europeo sub19 con la Selección Española. No obstante, el destino quiso que se enfrentaran pronto en aquella edición.

Corría la segunda jornada de la temporada 2011/2012. Pese a ser la segunda, fue la primera vez que los equipos se enfrentaron ya que la AFE, con el apoyo de los futbolistas, convocó una huelga como medida de presión para conseguir mejores condiciones en el convenio colectivo. Motivo por el que no se pudo jugar la primera fecha de liga en el periodo fijado. El Ramón Sánchez Pizjuán fue el escenario que midió la temperatura del equipo dirigido por Manuel Pellegrini y Joaquín no podía tener un contexto mejor, potenciado por las ganas de empezar, con buen pie, su nueva aventura luciéndose en el feudo de, como bético de corazón, su eterno rival.

No en vano, el estreno del 'EuroMálaga' no fue el deseado. Cayó por dos goles a uno y la aportación del atacante no sirvió para carburar a los suyos. No obstante, el foco de atención no fue depositado sobre Joaquín u otro de los talentos de aquella plantilla, sino sobre Campaña. Marcelino García Toral, su gran valedor, le dio la oportunidad aquella noche de debutar en Primera División con 18 años de edad. Una de las joyas más prestigiosas de la cantera sevillista hizo su puesta en escena y, a partir de ahí, dio el pistoletazo de salida a una carrera en la que, pese a que aquel año contó con minutos, le costó encontrar una estabilidad que sí ha experimentado como granota.

Pese a ello, el futbolista del Betis, que recibió aquel revés a costa de Campaña, está entre algodones de cara al choque del domingo por una lesión en el sóleo. Se perdió los duelos ante el Granada y el Espanyol y, aunque haya tocado balón en el entrenamiento matutino, su evolución dictará su presencia en el verde del Camilo Cano, comandado, desde el bando azulgrana, por una de las sensaciones de LaLiga.