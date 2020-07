Cuatro fichajes como mínimo

La temporada granota está agotando los últimos capítulos y el club no tiene tiempo que perder para mirar hacia el próximo curso. Aunque el mercado comienza en agosto, que está ya a la vuelta de la esquina, en el Levante se lleva trabajando desde hace tiempo para reforzar parcelas como el medio, con un perfil muy determinado, y el lateral derecho. Y ahí los nombres de Malsa y Son están ya más que apuntados. Pero lógicamente no son las únicas posiciones que toca reforzar. Y es que en la entidad se preparan hasta cuatro o cinco refuerzos más, además de los dos mencionados, como mínimo. De hecho, podría aterrizar hasta un futbolista por línea, aunque las figuras de Aitor Fernández y Campaña se antojan clave en el mercado de fichajes granota.

En el caso del portero, su temporada ha suscitado el interés de muchos equipos, pero su futuro aún es una incógnita. Su nivel está fuera de dudas y en el Ciutat se cuenta con su figura, porque vale tanto, o más, que un delantero que hace diez o más goles por curso. Aitor Fernández es un seguro de puntos y así lo ha demostrado, por lo que el Levante solo acudirá al mercado a por un meta si abandona Orriols. El caso de Campaña es similar. Tiene una cláusula de 30 millones de euros, por nivel y por proyección apunta incluso a la selección y equipos que juegan en competición europea podrían llegar al Ciutat con dinero para hacerse con sus servicios. Si eso sucede, el club debería apuntar a un centrocampista de su perfil y no es fácil. Porque igual que costó encontrar el recambió de Lerma, el perfil Campaña, y sobre todo por nivel, es también una tarea difícil para la dirección deportiva.

Además de estar pendientes de esas dos situaciones, en el Levante se quiere subir el nivel global de la plantilla. Aumentar competencia y que la brecha entre titulares y teóricos suplentes no sea grande. Con los centrales aparece también una tarea pendiente. Cabaco se marchó en invierno, Bruno lo ha hecho este mismo verano y quedan Vezo, Postigo y Róber Pier, ya que Duarte podría abandonar la entidad. Con tres jugadores para dos puestos, la idea sería reforzar esa parcela con uno o dos nombres más, sobre todo teniendo en cuenta el ejemplo de esta 2019/20, en la que ha habido momentos en los que se ha tenido que recurrir a Coke o a jugadores del Atlético Levante.

Para la parcela ofensiva también se necesitan varios nombres. El plan Hernani no salió bien. El futbolista no ha tenido el rol esperado, a pesar de su buena pretemporada el verano pasado, y en principio se le busca salida. Por todo eso, y por la necesidad de tener un perfil de ese tipo, el Levante buscará un extremo que cuadre con lo que pide el cuerpo técnico. Ofensivo, vertical, pero con ese criterio defensivo que ha penalizado al luso. De hecho, Paco López ha echado de menos un jugador de ese perfil para utilizar la alternativa del 1-4-3-3 en alguna ocasión. En la delantera, la situación también obliga a hacer un fichaje que aporte gol. Sergio León está en el mercado y tiene difícil continuar en el Ciutat de València. Con una ficha alta y un rendimiento por debajo de lo esperado, el club apunta a su venta. Mientras, con Mayoral la situación es clara. El futbolista debe volver al Real Madrid, donde le queda un año de contrato, y a pesar de haber realizado un buen tramo posconfinamiento, el madrileño no vestirá de granota la próxima campaña salvo giro inesperado de última hora. De esta manera, un '9', e incluso otro más para tener cuatro —contando al Comandante Morales— serían las dos últimas incorporaciones para finiquitar la plantilla 2020/21.

Renovaciones de 'pilares' y la vuelta de los cedidos

Rochina, Morales y Roger son tres de los nombres propios que están encima de la mesa de los despachos granotas. Con el primero hay negociaciones abiertas para la renovación y es que esta temporada aún ha subido más el nivel que en la 2019/20. En banda, a pierna cambiada, el jugador ha ofrecido una versión más regular y Paco López le ha hecho todavía más completo. Por ello, mantenerle de cara a medio plazo es importante. Por su parte, con Morales todavía no hay novedad y en el caso de Roger se está trabajando en una mejora de su contrato y en quitar la cláusula de los 12 millones de euros.

En el caso de los cedidos el club es consciente de que en la mayoría de los casos no hay sitio para ellos en la plantilla para la 2020/21 y es por ello que ya se trabaja en encontrarles un club para una salida en forma de venta en de nuevo en calidad de préstamo. El caso más especial es el de Pepelu. El jugador ha rendido a un nivel muy alto en el Tondela portugués, pero todavía no se le ha informado sobre si tiene hueco para el próximo curso o tendrá que salir de nuevo. Lo cierto es que ofertas no le faltan. Ha estado a un nivel impecable tanto como pivote como medio creativo y ahora está más maduro y más hecho que cuando puso rumbo a Portugal. Eso sí, Paco López tendrá la última palabra sobre su futuro en la primera plantilla.