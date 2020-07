La delantera granota tiene un nuevo 'killer'

El Levante ya tiene a uno de sus nueves elegidos para reforzar la delantera granota. Dani Gómez es, tras el anuncio oficial de la jornada de ayer, jugador del cuadro de Orriols a todos los efectos y lo cierto es que llega con ambición y con ganas de responder ante su primer proyecto en la élite tras un rendimiento notable en la categoría de plata. El salto le llega a sus 22 años, recién cumplidos, y la competencia es total. Roger, Morales y la llegada de otro nueve más en el horizonte son, y se dice pronto, los hombres con los que luchará por hacerse con un puesto. Pero en el club hay confianza en su nivel y paciencia en su puesta a punto. De momento, y tras firmar hasta 2025, tiene tiempo para demotrar cuál es su verdedero techo como 'killer'.

Tras su cesión al Tenerife, donde ha sido uno de los destacados junto a Milla a las órdenes de Baraja, Dani Gómez aterriza en Orriols en condiciones muy similares a las de su compañero. Su traspaso asciende a 2,5 millones por el 50 por ciento de su propiedad y cinco temporadas de contrato. Una inversión en la línea del resto de refuerzos hasta ahora, todos procedentes del mercado de Segunda A.

La buena relación entre Quico Catalán y el club blanco ha sido clave para concretar una operación en la que la tercera pata sería Mayoral, sin duda la más complicada de todas. Osasuna, Celta y Cádiz eran los otros clubes de Primera que andaban tras sus pasos. Su fichaje pone en la rampa de salida a Sergio León, una de las apuestas más fuertes la pasada temporada y con dos años más de contrato.

El perfil del jugador es muy diferente a lo visto hasta ahora. No es Morales, en lo que a verticalidad se refiere, es menos '9' que Roger y tampoco es ese jugador tan combinativo como puede ser Mayoral, pero reúne características de unos y de otros. Él mismo reconoció ayer tras su presentación que es un futbolista versátil y alejado de esa figura de ser solo nueve puro. «Tengo ganas de empezar y de dar la talla. Soy un delantero que le gusta ir al espacio, caer a bandas, me gusta moverne y no quedarme parado entre los centrales. Luego además creo que tengo gol. Llevo haciendo goles todos los años y espero que los pueda seguir haciendo aquí. Macho Levante», aseguró el futbolista del conjunto granota. Con esas características,

Tras pasar la revisión médica, el jugador habló para el club y también reconoció que es un momento único y que, auque prácticamente no ha disfrutado de vacaciones hasta la fecha, ya tiene ganas de ponerse el mono de trabajo y saltar al césped de entrenamiento para ganarse un puesto en el once. «Estoy muy feliz de estar aquí. De jugar en un gran club y de dar el salto. Desde el minuto 1 estoy con ganas de conocer a los compañeros y de vestir esa camiseta. Lo primero que sueña un jugador es jugar en Primera y me ha llegado la oportunidad bastante joven. Estoy muy feliz. Es un nuevo reto para mí», reconoció el jugador.

Con esta cuarta llegada se cierra ahora el círculo de llegadas, al menos de momento y según lo previsto en la hoja de ruta, y el club va a intentar acelerar en el apartado de salidas. Y con algunos jugadores terminando contrato dentro de un año, la opción cedidos ya no es una realidad. Por eso, la operación 'ventas' hay que activarla y aunque no se vaya a hacer demasiada caja, sí será necesario apretar para poder quedarse con los grandes nombres.