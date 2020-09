"La implicación de Campaña está siendo espectacular"

El duelo del domingo llega con toda la plantilla y cuerpo técnico con ganas de sellar los primeros puntos del curso. La derrota en el Derbi dejó un mal sabor de boca y tras descansar en la jornada 2, las dos semanas se han hecho excesivamente largas en clave granota. Además, el mercado también ha generado cierto nerviosismo por una posible oferta por Campaña, jugador capital para Paco López y para el Levante. El entrenador sin embargo ha reconocido en la rueda de prensa previa que ve al '24' centrado y preparado para la batalla de El Sadar. "Sinceramente desconozco todo lo que se esté hablando de Campaña. Yo solamente te puedo decir que está entrenando como siempre lo ha hecho. Con una implicación espectacular. Con una generosidad y unas ganas de querer jugar el próximo partido. No noto ningún cambio en él. Es normal que aparezcan informaciones pero la situación está siendo normal en el día a día", señaló el técnico de Silla.

Paco López también habló de cómo está el mercado de fichajes y cuáles son sus esperanzas antes del cierre. De momento, no se conforma, pero sabe que la situación económica marca el 'tiempo' de las llegadas. "Todo lo que sea mejorar... Somos realistas también y conscientes de la situación. De como está y siempre existe la posibilidad hasta que no se cierre el mercado... Habrá más movimiento de salida que de entrada lógicamente, pero ahora mismo no pienso en las posibilidades... nuestra cabeza está puesta en el partido del domingo que será un partido muy complicado", dejó claro el técnico, quien volvió a dejar claro que no se conforma. "No nos conformamos con nada y queremos mejorar en todos los sentidos. Las probabilidades dependiendo de cómo esté el mercado, no es fácil, lo que tengo claro es que estemos los que estemos cuando se cierre iremos a muerte con ello", declaró el entrenador, quien también habló de la vuelta de Roger, el tema Malsa y los objetivos de la temporada.



Duelo del domingo

"Espero un equipo fuerte, ya sabemos las señas de identidad de ese equipo, muy claras, que parecen sencillas pero son difíciles de neutralizar. Juego directo, idea de presionar alto, agobiarse, no dejarte jugar... También un equipo que juega bien a balón parado, tienen jugadores con buen golpeo y otros que llegan bien en esas acciones. Para ganar en El Sadar hay que hacer las cosas muy bien. Tenemos que salir ganadores en esas disputas y tratar de imponer nuestras características y nuestro ADN. Y estar acertados en zona de finalización. Somos un equipo que sabe llegar bastante pero tenemos que tratar de terminar más jugadas".



Malsa

"Sí que viaja seguro. Está inscrito. Sabéis que era por el partido anterior, por el poco tiempo que llevaba también entrenando con el grupo. Está en perfectas condiciones si lo creemos necesario para jugar minutos. Sea de inicio o sea durante el partido".



Recambio preparado para Campaña

"Nosotros para lo que estamos preparados es para jugar el domingo. Nuestro foco está ahí. Campaña es un jugador importante en este equipo. Está entrenando de manera sensacional. Ahora mismo nuestro foco está puesto en ganar a Osasuna. Lo importante es que el grupo ha vuelto a hacer un buen entrenamiento".



Vuelta de futbolistas

"Roger ha entrenado con normalidad toda la semana y Rochina todavía no. Está al margen, vamos a ver... el trabajo que está haicendo con el readaptador está siendo bueno, pero aún tenemos que esperar un poquito más".

Sin público

"Sí. Es un factor que influye el que no esté su público. Sabemos que El Sadar, ya lo vivimos el año pasado... aprieta, los jugadores se contagian de ese empuje y hoy en día sabemos que eso afecta a todos los equipos por igual".



Objetivo del curso y Europa

"Siempre hemos entendido y respetado lo que se diga en el entorno. Y es normal. Es su opinión. Nuestra opinión es tenerlo claro dentro. Desde que nos hicimos cargo dentro. Queremos mejorar y crecer. Siempre he dicho lo mismo. Nuestra ambición ha quedado clara. Queda patente en cada partido. No nos lo puede negar absolutamente nadie. He repetido muchas veces que dentro tenemos los pies en el suelo. Sabemos el nivel y el presupuesto que tiene cada equipo. Este equipo siempre va a tratar de dar su máximo nivel. Estos jugadores quieren crecer y mejorar siempre".