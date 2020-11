Día clave para la vuelta de Roger

La vuelta de Roger puede estar más cerca de lo previsto inicialmente. El jugador se someterá este lunes a una prueba PCR y depende del resultado de la misma podría volver a entrenar. El Pistolero tiene el encuentro contra el Elche entre ceja y ceja, sobre todo porque ya se perdió el inicio de la competición por una lesión en pretemporada y no quiere seguir viendo a sus compañeros desde la grada. Quiere estar sobre el césped para ayudar, algo que no pudo hacer el día de la vuelta al Ciutat de València contra el Alavés. Por suerte, entre comillas, el parón le ha permitido no perderse más duelos y este lunes espera dar negativo para poder estar de nuevo con sus compañeros. Él, eso sí, ha estado trabajando al máximo dentro de las limitaciones durante esta cuarentena. Y es que el duelo contra el cuadro ilicitano, del próximo sábado a las 14:00, está marcado a rojo en su calendario personal.

El empate contra el Granada fue el último duelo que disputó Roger antes de su positivo. Curiosamente, un día antes del encuentro contra el Alavés saltaba la noticia: el Pistolero había dado positivo. En el estreno del Ciutat el atacante no pudo estar y ahí empezó su cuarentena. En casa tuvo síntomas durante los primeros días. Sin dolor. Algo parecido a un constipado normal y corriente. Por suerte, eso no se prorrogó en exceso y pronto estuvo al cien por cien. De hecho ha estado trabajando mucho en lo físico en casa para poder rendir al máximo una vez esté de vuelta. En un periodo mucho más corto que en el confinamiento, donde todos los futbolistas reconocieron estar bajos de forma, en el caso del '9' granota ahora no ha afectado prácticamente a su nivel físico y con unos días de entrenamiento podría ponerse al ritmo del grupo.

De momento, Roger ha estado haciendo trabajos de carrera de cinta y ejercicios de fuerza y preventivos para poder ir poniéndose poco a poco a tono. Y hoy llegará ese momento clave en el que el resultado de la PCR dictamine si está listo para unirse con sus compañeros y no hay riesgo de contagio. El duelo del Elche además es importantísimo para el colectivo y él mismo lo sabe. Por eso mismo quiere aportar con goles y con juego, algo que ya hizo esta temporada inmediatamente después de recuperarse de su lesión en el tobillo.

El resultado del Derbi fue un mazazo para el equipo y Roger volvió, tras ese duelo, listo para aportar de inmediato. El Pistolero entró en el minuto 64 y a los pocos minutos falló un penalti, pero reaccionó rápido. Marcó el 1-2 para acercar al equipo a la victoria y aún tuvo tiempo de dar la asistencia a Morales para el tercer tanto de la jornada. Tras perderse el partido contra el Alavés, Roger busca ahora tener el mismo impacto ante el Elche.