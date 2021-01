Alarma total con Campaña

No gana para sustos el Levante, algunos tan gordos como la recaída de Campaña. De nuevo un contratiempo que aún no se ha confirmado de manera oficial pero que de puertas para adentro tiene a los de Orriols con el alma en vilo desde la semana pasada. Tras haberse reincorporado el miércoles a los entrenamientos por primera vez desde su lesión original, las malas noticias no tardaron en llegar.

Al día siguiente se retiró de la sesión por culpa de unas molestias con tan mala pinta que enseguida se sometió a una profunda exploración. Faltan las pruebas médicas definitivas pero el primer diagnóstico es bastante pesimista y se especula con un mes añadido en el dique seco. Está previsto que en las próximas horas se salga de dudas, si bien el actual estado de alarma apunta a lo peor.

Paco López no desveló nada en su comparecencia antes del partido ante el Fuenlabrada aunque sí dejó entrever que el regreso no iba a ser todo lo inminente que se presuponía. «Viene de una lesión importante y le queda todavía un poco para entrar en la convocatoria», declaró el entrenador, en contacto en ese momento con los servicios médicos para conocer el alcance real de la nueva lesión.

Duró poco la alegría de verlo trabajar junto a sus compañeros el mismo día que se había reintegrado también Vezo. Sin embargo, lo peor ahora no es eso sino el riesgo de tener que volver a la casilla de salida y que en el mejor de los casos no esté listo para volver a jugar como mínimo hasta marzo. Teniendo en cuenta que la temporada acaba en mayo se trata de un grave revés tanto en clave deportiva como económica.

Aunque su baja ha coincidido con los mejores resultados de la temporada, Paco dejó claro que el equipo «es más fuerte» con él y un Bardhi que sí que va un paso por delante en su recuperación. Y de cara al club no es un secreto para nadie que en el próximo mercado se trata de su mejor argumento para hacer caja. Una nueva lesión, si al final se confirma, puede afectar de lleno a su cotización. Sobre todo después de que el pasado verano, con el mercado condicionado por la pandemia, no llegase ninguna oferta firme. Hubo solo un sondeo por parte del Leeds United, muy por debajo de los 20 millones de euros. Y los cantos de sirena del Atlético solo fueron eso.



En el dique seco desde el 2 de diciembre

Campaña se lesionó el pasado dos de diciembre también en un entrenamiento. Aunque el club no se pilló los dedos con el parte oficial, los plazos apuntaban a un periodo de baja deportiva de dos meses. Tras volver a participar con el grupo tocando ya balón aunque aún con precaución, lo normal habría sido que estuviese en condiciones físicas de reaparecer a finales de este mes o inicios de febrero. Y es que su lesión muscular era de gravedad y se recomendaba ir con pies de plomo para evitar cualquier paso atrás que hasta ahora no se había dado. Una rotura de grado dos en los isquiotibiales de la pierna derecha que es con diferencia su problema físico más grave desde que juega en el Levante y el segundo en lo que va de temporada. El primero, después de su estreno con la selección, fue el que lo dejó fuera del partido de Granada por una molestias sin determinar.



Pendientes también de Vukcevic

Además de Campaña, el Levante está también atento al estado de Vukcevic, nuevamente aquejado por molestias de espalda que lo llevan en jaque en los últimos meses y que le impidieron acabar el último partido de Copa.