Oficial | Campaña, otra vez roto

Tal y como adelantó SUPER, este lunes se han cumplido los peores pronósticos con la recaída de Campaña. El internacional sufre una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho, la misma lesión que lo mantiene en el dique seco desde el pasado 2 de diciembre.

Según ha informado el club, el jugador visitará este martes junto con el jefe de los servicios médicos al Doctor Fernández Jaén para valorar el problema y "consensuar el protocolo y tratamiento a seguir". En principio se especula con otro mes de baja aunque ni siquiera se descarta que pueda pasar por el quirófano.

El centrocampista se retiró del entrenamiento del pasado viernes con algunas molestias después de un partido reducido en el que no hizo ningún esfuerzo importante. Su reincorporación al grupo había sido el pasado jueves y estaba previsto que a finales de mes o principios del siguiente reapareciese en una convocatoria después de no haber sufrido ningún retroceso. Como ha declarado Paco López, lo que se espera ahora es que este paso atrás no sea "muy atrás".

Por otra parte, Vukcevic sufre una nueva lumbalgia y se queda fuera de la convocatoria contra el Cádiz. No hay fecha de regreso, pese a tratarse de una lesión que en principio no es grave. Los servicios médicos trabajan en averiguar el origen de esas dolencias recurrentes en el montenegrino.