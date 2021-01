Más mercado de verano que de invierno con los fichajes del Levante

Cuenta hasta el último minuto del mercado, pero en el Levante no hay prevista ninguna novedad, al menos en lo que se refiere al primer equipo, que otra cosa es la situación del filial. Al 99 por ciento de posibilidades, la coletilla con la que curarse en salud, Paco López va a quedarse con la misma plantilla, sin altas ni bajas. Una realidad que obedece principalmente a la situación económica, aunque no es el único motivo. Influye también que ningún jugador ha pedido salir, igual que tampoco se ha empujado a nadie para que se vaya. Y es importante que el entrenador, como otras veces, no haya apretado para reforzar la plantilla. Paco dejó claro desde el primer momento que se trataba de una cuestión de la dirección deportiva: «Si ellos consideran o localizan algo que nos pueda ayudar, bienvenido sea».

La posibilidad de que el mercado de invierno se cierre sin novedades no significa que se haya estado de brazos cruzados. Aparecieron primero delanteros, aunque entre el paso adelante de Sergio León, el pico de forma de Roger y la aclimatación de Dani Gómez se empezó a llenar con creces el vacío. El foco pasó al mercado de extremos, una posición en la que solo con De Frutos y Morales hay un déficit de jugadores naturales para jugar por fuera. Sin embargo, cada partido de Son por delante del lateral ha sido una revelación. Si a eso se le añade la versatilidad para jugar con interiores, la conclusión es que no vale la pena arriesgar si económicamente no se dan las condiciones. Tampoco si cualquier movimiento pasa por la llegada de un futbolista sin minutos en otro equipo. Es el caso de Raba, al que el Villarreal está dispuesto a ceder en condiciones muy ventajosas a un equipo en el que le garanticen minutos.

PROYECTO. El Levante no es el único con la soga del fair-play al cuello. A la espera de la luz verde por parte de Quico y el Consejo a la continuidad del área deportiva, una renovación que pese a los avales amenaza con volver a ser un motivo de desgaste para el presidente y sus propios integrantes, lo cierto es que los planes están ya trazados. La obligación de compensar los 16,5 millones de desequilbrio obliga a vender y apostar de nuevo por un mercado de bajo coste, terreno en el que los granotas han marcado tendencia con De Frutos, Dani Gómez, Malsa y Son, cuatro fichajes con la carta de libertad que se suman a Duarte y Radoja. De cara al verano ese volverá a ser el retrato robot de los objetivos, en especial en posiciones en las que se lleva ya tiempo de rastreo. Por ejemplo, el lateral zurdo, con lo que se da por hecho el adiós de Toño.



El Levante, además, cuenta con el handicap de no querer comprometer nada del próximo presupuesto, por lo que ahora cualquier operación pasaría por un acuerdo de aquí a junio, sin obligarse a opciones de compra. Lo mismo para salidas. El caso de Morales se cerró con la negativa a dejarlo marchar, mientras que por Radoja se supo del interés del Valencia pero no de la intención de pagar ninguna cantidad.