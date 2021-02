"Vamos a darlo todo para que nuestra gente se sienta orgullosa"

Paco López, técnico del Levante, ha comparecido ante los medios en vísperas de la ida de la histórica semifinal de Copa ante el Athletic Club y lo ha hecho con un discurso muy similar al de sus anteriores comparecencias, aunque sin ocultar que se trata de una cita especial en la que tratarán de hacer lo que siempre hacen para poder ganar:

Planteamiento

"No creo que ninguno de los dos equipos salga e especular y que piense desde el inicio que hay un segundo partido. Creo que los dos vamos a salir a tratar de ganar. Es verdad que hay que tener en cuenta que son 180 minutos, pero no por que haya un riesgo de falta de actitud, porque creo que los dos vamos a salir a ganar"

Alineación

"Siempre digo que es normal que cada uno tenga su alineación. Nostros siempre decimos que tratamos de sacar aquel equipo o aquel once que nos pueda hacer ganar el partido, pero hoy con cinco cambios los entrenadores tenemos una capacidad de intervención grandísima. Estamos viviendo una situación anómala, no hemnos trabajado de la misma forma. Yo entieno a todo el mundo, pero desde el sofá de casa o la oficina cada uno haría su alineación, pero nuestro trabajo es analizar muchos factores que influyen. Los que más información tenemos de todo somos el cuerpo técnico y somos los que decidimos. Trataremos de hacer lo mismo que siempre"

¿Un sueño?

"Uno cuando empieza en esta profesión trata de aprender y mejorar, pero nunca ha sido un ansia para mí y con trabajo y dedicación, y gracias a los jugadores, piensas en llegar a partidos como el de mañana..."

A doble partido

"En cuanto a elegir el once no cambia nada. Cada partido lo afrontamos con la misma idea que es ganarlo. Otra cosa es que durante el partido no vamos a hacer locuras sabiendo que quedan otros 90 minutos"

Experiencia vs ilusión

"Lo veremos mañana, el contrapeso de la experiencia e historia del Athletic y la ilusión del Levante. Sabemos que ademas delante tendremos un rival con unos jugadores como Raúl García, Muniain, Williams, Íñigo... Pero lo que sí tenemos claro es que el partido hay que afrontarlo como cualquier otro partido"

Especial

"Nosotros eso lo trabajamos a diario. Es verdad que es un partido especial, pero es muy importante el tener la tensión competitiva adecuada, pero como es algo que venimos trabajando y de lo que estamos pendiente cada día, tampoco es algo que nos haya preocupado en exceso porque además tenemos jugadores que en partidos especiales y en consecuencias más negativas que el de mañana, se ha demostrado que es un equipo o un vestuario en el que no tememos porque haya un exceso de ansiedad o presión. En circunstancias más adversas no lo ha hecho. Mañana estoy convencido de que vamos a ser nosotros indistintamente del acierto"

¿Presión para el Athletic?

"Yo no creo mucho ahora en la presión . Un equipo con la experiencia que tiene y seis semifinales ganadas seguidas, presión no creo... y jugadores con la experiencia de Muniain, Raúl García, Williams, Íñigo....

El Athletic siempre encaja gol

"No somos nosotros quién para hablar de eso... pero es importante hacer gol por el valor doble en caso de empate y nosotros por nuestra forma de ser vamos a tratar de hacer gol. A nivel emocional hgabra que saber leer los momentos del partido, eso va a ser capital..."

Plan de partido

"Si te lo digo a ti se lo digo también al rival y además en el fútbol pasan tantas cosas. Mucho mejor que nos lo guardemos. Un entrenador ahora, con los cinco cambios, tenemos más capacidad de intervencion, pero al final son los jugadores .os que lo hacen"

El partido de LaLiga con Garitano

"Nos ha servido para nosotros, porque hemos dicho muchas veces este año que fue nuestro peor partido con diferencia porque no fuimos nosotros. Nos llevaron donde quisieron. Han cambiado el entrenador, pero juegan mas o menos los mimos. Tenemos que ser nostros y que no nos lleven donde ellos quieren"

Coincidió con Marcelino en Vila-real

"Estuvimos varias temporadas juntos y nos conocemos la forma de trabajar. Yo creo que de todo el mundo se aprende, pero después cada uno tiene sus conceptos y sus prioridades. Su identidad... y también en función de los juadores que tiene cada uno, cada uno lo que quiere es ganar el partido con sus armas.

Preparación

"Al final lo único que cambia son las consecuencias de ganar estos dos partidos, que son increíbles para todos. Al final en la preparación de los partidos especiales se trata de trabajar de la misma forma y ganar de la misma forma, que es poner el foco en qué es lo que tenemos que hacer para ganar el partido"

Mensaje

"A la afición le digo que esto es sensacional y que se lo merecen, por el apoyo y por los momentos que estamos viviendo y tengo claro que pretendemos que se sientan orgullosos. A todos nos hace muchísima ilusión, pero sobre todo a esa gente que es más mayor que ha vivido de todo, en Tercera, casi desaparecido, en Segunda B, en Écija.... Es un moemnto para disfrutarlo y para sentirse orgulloso del equipo"

¿Va a dormir?

"Sí. Suelo conciliar el sueño. Me cuesta más muchas veces después de los partidos. La noche anterior salvo alguna duda en principio sí"

Ausencias

"Menos Nikola y Campaña el resto todos bien. Trataremos de hacer el mejor once de inicio"

Objetivos

"Ese es uno de nuestros objetivos. Darlo todo para que nuestra gente se sienta orgullosa pase lo que pase y tratar de jugar bien a este deporte, que no es fácil"