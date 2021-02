"Necesitamos sumar los tres puntos"

En las últimas cinco semanas el conjunto granota sale a tres partidos cada siete días y Paco López advirtió en rueda de prensa de que hay jugadores con cansancio acumulado. De hecho, algunos salieron de San Mamés del encuentro de Copa del Rey con molestias, aunque no quiso dar pistas a Jagoba Arrasate. "No es necesario darle pistas al rival. Hay algún jugador que ha recuperado bien pero también hay algún jugador que tiene molestias después del partido del jueves. No es necesario decir quién. Van 21 convocados y los únicos que se quedan fuera son Melero, Vukcevic y Campaña", destacó el entrenador, quien también habló de la necesidad de ganar para seguir con sensaciones positivas y con confianza. "Si tengo que pedir un regalo de San Valentín no hay que pensar mucho. Sería ganar el partido de mañana. LaLiga es lo nuestro. Necesitamos, y queremos, sumar de tres en tres", señaló el entrenador, quien también habló del duelo de la primera vuelta, en el que el equipo consiguió ganar, y de cómo se pueden resolver los problemas de efectivos en la medular.



Centro del campo

Evidentemente tenemos ahí los jugadores del filial pero en esa posición Giorgi que jugaba con nosotros en Copa está ahora lesionado. Tuvimos una etapa maldita con los centrales y ahora tenemos una etapa maldita con los mediocentros. Tenemos a Cheick Doukouré que está entrenando con normalidad a pesar del tiempo de inactividad. Nunca nos hemos quejado a pesar de las bajas. Hemos tenido muchas este año y en cuanto al cambio de Copa y de liga, los jugadores lo tienen muy claro. LaLiga es el pan de cada día. Es fundamental y está todo muy apretado. El foco está ahí. No hace falta dar ningún mensaje más porque ellos lo saben. Hay que sumar cuantos más puntos mejor. La idea es competir, hacer un buen partido y tratar de sumar.



Partido de ida

Hicimos un buen partido. Hemos hecho este año partidos muy similares. Cuando haces tres goles fuera de casa y ganas con esa contundencia se le da más valor. Hemos hecho partidos muy similares y muy buenos durante el curso. De los últimos tres partidos vienen de ganar dos y otro han perdido por la mínima. Es un equipo muy difícil de batir y muy difícil de neutralizar. Tiene delanteros corpulentos, con buen juego aéreo, gente que llega bien por fuera y te busca centors laterales. Es un equipo muy intenso en la presión. Es un equipo muy difícil de ganar. Ha tenido momentos complicados como nos ha pasado a muchos. Tiene muchos empates y no suma de tres en tres y le ha pasado esta temporada esa circunstancia de sumar de uno. Pero en cuanto a sensaciones, Osasuna es uno de los equipos más competitivos de esta liga.

Planteamiento

Malsa y Radoja más Doukouré como centrocampistas nos quedan ahí y tenemos alternativas como Bardhi, Róber Pier que ha jugado ahí. Tenemos alternativas ahí para hacerlo. El planteamiento como siempre. Trataremos de sacar el mejor equipo posible. De donde venimos nosotros. La semana... Hay muchas cosas cosas y siempre lo repito, tenemos cinco cambios y si salimos con un plan tenemos otro preparado.

Rostro serio tras el empate en Bilbao