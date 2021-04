¿Tirón de orejas de Paco al vestuario tras la derrota ante el Huesca?

No fue el día del Levante a nivel grupal, pero tampoco a nivel individual. No se libró nadie, tampoco Paco López desde el banquillo. El técnico apostó por el once lógico, pero no le dio resultado y el equipo nunca reaccionó. No fue el día y el equipo sumó una dolorosa derrota, la segunda consecutiva, ante el Huesca (0-2). Paco, en la rueda de prensa posterior al encuentro, se mostró decepcionado. Estas fueron sus impresiones.

Valoración del partido

"Ya dijimos en la previa que venía un equipo que no iba a ser fácil, que si no dábamos nuestro mejor nivel lo íbamos a tener complicado y ha pasado eso... No hemos estado en nuestro mejor nivel y ellos han sido más eficaces y se han llevado la victoria"

¿Falta de intensidad?

"Yo no dije falta de intensidad. Eso es un tópico que se utiliza y no entiendo. El día del Betis dije que no estuvimos contundentes en las acciones de los goles. Hoy no hemos estado acertados en el 0-1 que ha marcado el partido y luego en área contraria en los últimos metros hemos visto cómo nos ha costado. Nos está costando encontrar portería. A raíz del 0-1 hemos dominado pero sin hacer daño, es la realidad. Nos cuesta encontrarnos con balón y sin balón los errores te penalizan. Creo que han tirado dos veces, nosotros no muchas más pero la efectividad lo marca todo en Primera. Las fuerzas están de igual a igual; el Huesca se jugaba muchísimo y nosotros pese a no tener la urgencia también nos seguimos jugando muchísimo y es lo que tenemos que tener muy claro en el vestuario. Pero muy claro"

Morales tras el partido ha dicho que el objetivo no está conseguido

"Lo del objetivo lo dije yo hace dos semanas, no ahora porque llevemos dos derrotas seguidas. Yo sé de dónde venimos y lo que estamos compitiendo. Aquí o das tu máximo nivel o das más que el rival o es muy difícil ganar. Con tanta igualdad, si no eres eficaz cuando llegas... es muy difícil. Y si encima el rival aprovecha tus errores, más todavía. Una cosa es jugar contra el Betis que jugadores con calidad te deciden el partido y otra cosa es el partido de hoy. Estamos peor en acierto que el rival y ahí ha estado la diferencia".