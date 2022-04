El 23 y 24 de abril, la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana ha celebrado su Campeonato Autonómico de ILCA y Windsurf, Gran Premio Honda Esteban Parres en el Club Náutico de Santa Pola.

El fuerte viento y la alta intensidad del mismo, que ha llegado a alcanzar puntas de 30 nudos, ha sacado el lado más físico de los regatistas regionales durante este fin de semana en el que se han resuelto los medalleros autonómicos de ocho modalidades: ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Techno Plus 293, Techno Plus 293 sub17, Techno Plus 293 Sub-15, Raceboard e IQFoil.

Divididos en dos campos de regata, los 134 deportistas que encontrábamos en competición han debido hacerle frente a un animado viento que, el primer día de componente Oeste (poniente) y el segundo de componente suroeste no ha descansado y ha acompañado a la flota durante todo el campeonato.

“El primer día de regata nos encontramos con un viento de componente Oeste (poniente) de 20 a 27 nudos que fue bajando hasta los 18 por la tarde. Hoy, segundo día de regata el viento ha oscilado entre los 13 nudos del 230 con componente suroeste”, contó Pedro Reyes, oficial de regata de la clase de ILCA.

Los ILCA disfrutan de unas magníficas condiciones en la bahía de Santa Pola

La alta intensidad del viento ha sacado el lado más físico de los casi 70 regatistas que, agrupados en un mismo campo, competían en las diferentes modalidades ILCA: ILCA4, ILCA6 e ILCA7.

Tras dos provechosas jornadas, en las que los ILCA han podido completar el programa previsto de tres pruebas por día, los resultados han acabado siendo concluyentes. Aunque la clasificación, regata tras regata, se ha ido manteniendo bastante ajustada, los nombres que iban componiendo la cabeza de las clasificaciones generales han variado poco durante el transcurso del campeonato.

El gran nivel del que han dejado muestra las chicas de ILCA 4, es lo que ha quedado reflejado en la clasificación general femenina de esta clase. La constancia a la que nos tiene acostumbrados Adriana Castro ha sido, una regata más, la clave para que la del Real Club Náutico de Torrevieja se proclamara vencedora autonómica femenina y se situará segunda en la clasificación general. El segundo puesto femenino ha sido para Irene de Tomás (RCN Valencia) y al tercer escalón subía Chiara Martina Bartolo (CN Santa Pola).

La clasificación de ILCA 4 masculina quedaba con Juan Santos (CN Altea) al mando, seguido de Vicente Fernández (RCN Valencia) y Pablo Coll (RCN Valencia)

Los favoritos no han defraudado en ILCA 6 y los grandes aspirantes al título de esta modalidad han sentenciado el medallero de este campeonato autonómico. En categoría masculina Mariano Cebrián (CN Benidorm) ha sido el gran líder en cada una de las seis pruebas realizadas y, con cinco victorias a sus espaldas, se ha proclamado vencedor esta temporada. Tadeo Samorodny (RCR Alicante) y Joan Ravie (CN Campello) componen el medallero final.

Y en ILCA 6 femenino ha sido Ángela Andugar (CN Campello) quien se ha llevado el triunfo final proclamándose campeona autonómica de ILCA 6. Pero no lo ha tenido nada fácil, ya que, durante todo el campeonato su compañera de club Sheila Martínez le ha estado acechando llevándose finalmente la plata. Y cerrando el top tres Claudia Adán (CN Santa Pola).

En ILCA 7 la victoria fue contundente. Gonzalo Suárez (CN Altea) no ha dado margen llevándose los seis parciales completados. Así, se hacía con el título autonómico de la clase quedando por detrás Jorge Gonzalvez (RCR Alicante) y Michel Majon (CN Altea).

Aranzueque afianza el campeonato en la última jornada

Los IQFoil han sido los grandes favorecidos por el viento. Las condiciones que han marcado este fin de semana el campo de regata del Club Náutico de Santa Pola han sido las propicias para que los riders hayan podido finalizar la regata con ocho pruebas y disfrutar de la navegación mientras muchos de ellos se probaban y entrenaban con la vista puesta en París 2024.

Nada más comenzar la regata, el top tres estuvo claro y pocas fueron las sorpresas que se vivieron durante el desarrollo de la misma. Ya desde el inicio Jorge Aranzueque (CN Santa Pola), Jose Luís Boronat (CN Jávea) Javier Clement (CN Santa Pola) y Álex Ortega (CN Jávea) se posicionaron en lo alto de la general viviendo su propia batalla por el título. Con muchas lecciones aprendidas tras haber participado en el Trofeo Princesa Sofía, estos windsurfistas sacaron el máximo partido a sus tablas y, agenciándose los primeros puestos de todos y cada uno de los hits que se iban completando, fueron sentenciando el podio autonómico. El primer día Jorge Aranzueque (CN Santa Pola) ya dejó claro que venía a por todas y durante el segundo día de regata no hizo nada más que ratificarlo. Con seis victorias de las ocho pruebas disputadas era finalmente Aranzueque quien se proclamaba vencedor autonómico de IQFoil 2022.

Ha sido el también integrante del equipo preolímpico español de la RFEV Jose Luís Boronat (CN Jávea) quien se ha llevado la plata, seguido de Javier Clement (CN Santa Pola) quien a su vez se ha proclamado vencedor autonómico de IQFoil en categoría sub21. Y junto a él, subían al podio en Sub-21 Álex Ortega Nicu (CN Jávea) y Octavio Ramón (CN Jávea).

A destacar la presencia de Yolanda Clement del Club Náutico Santa Pola única fémina entre la flota de IQFoil.

Difícil regata para los Raceboard y los Tecnho 293

Más difícil lo ha tenido Comité con las modalidades de Raceboard y Tecnhno 293 que a duras penas han podido completar 4 pruebas. Las puntas de 30 nudos, que marcaron el campo de regata durante el primer día de competición, dejaron en blanco la jornada inaugural para estas clases ya que las tablas no fueron capaces de hacer frente a tan duras condiciones.

Más suerte tuvieron el segundo día donde por fin la flota pudo competir y completar cuatro pruebas con las que la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana pudo resolver el campeonato y entregar las medallas autonómicas a los vencedores.

En Techno Plus 293 fue Adrián López del Club Náutico Costa Blanca el vencedor absoluto. La plata se la colgaba Carlos Mari del Real Club Náutico de Valencia y el bronce Alejandro Serrat del Club Náutico de Jávea.

Invencible se mostró Alejandro Pascual (CN Alicante Costa Blanca) en categoría Sub-17. Sus rivales no consiguieron arrebatarle ni uno de los parciales y así se ha proclamado campeón autonómico en Techno Plus 293 sub17. Junto a él, completaban el podio los del Club Náutico de Santa Pola Adrián Navarro y Antonio Sánchez. En clasificación femenina el medallero lo han compuesto Julia Martínez (CN Jávea), Diana Zafrilla (CW Hispano Francés) y Gloria Giménez (RCN Torrevieja).

En Sub-15 el título se queda en casa de la mano de Gónzalo Rui (CN Santa Pola) que ha subido al podio junto a su compañero de club Enrique Parres y Jose Santos (CN Altea). En Techno Plus 293 Sub-15 femenino fue el Club Náutico Alicante Costa Blanca quien lideró la clasificación gracias a la buena actuación que firmó Ainara Arrizabalaga y Carmen Gil de Bernabe. Por detrás, completaba el medallero Adriana Bernabe (RCN Torrevieja).

Dos compañeros de club se llevaron el oro y la plata en Raceboard. Y es que Marc Rene Arnold y Vicente Orts, ambos del Real Club de Regatas de Alicante, se agenciaron el primer y segundo puesto de la general. El bronce se lo colgaba Salvador Pastor del Club Windsurfing Santa Pola.