El pasado fin de semana culminó en Tel Aviv (Israel) el Campeonato de Europa de gimnasia rítmica donde las gimnastas de la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana han participado de la competición continental.

La competición inició con la categoría junior, en la que el equipo español formado por la gimnasta valenciana Marina Cortelles (aro y cinta) y Victoria Correia (pelota y mazas) finalizaba en novena posición. Además, Marina Cortelles, lograba el pase para la final de cinta.

En la final de cinta, la gimnasta junior Marina Cortelles concluyó en una fantástica sexta posición con un total de 27.000 puntos. El oro fue para Daniela Munits (ISR), la plata para Tara Dragas (ITA) y el bronce para Liliana Lewinska (POL).

Mireia Martínez y Patricia Pérez, subcampeonas de Europa

En la clasificación general de conjuntos, el combinado español entrenador por Alejandra Quereda y formado por Inés Bergua, Salma Solaun, Ana Arnau, Valeria Márquey las valencianas Patricia Pérez y Mireia Martínez finalizaba en quinta posición con un total de 63.350 puntos (34.500 en aros y 28.850 en el ejercicio mixto de cintas y pelotas). El oro fue para Israel, la plata para Italia y el bronce para Azerbaiyán.

En las finales por aparatos, el conjunto español ha concluido en quinta posición con el ejercicio de 5 aros con una puntuación de 33.250 puntos. El oro ha sido para Italia, la plata para Israel y el bronce para Azerbaiyán. En la final del ejercicio mixto de cintas y pelotas, el conjunto sénior tras sumar un total de 31.950 puntos se ha proclamado subcampeón de Europa en este ejercicio siendo superadas únicamente por Italia y siendo el bronce para Azerbaiyán

Polina Berezina y Alba Bautista, representaron a España en el Campeonato de Europa

El jueves y viernes tuvo lugar la jornada de clasificación individual sénior, en la que 24 gimnastas lograrían el pase para la final All Around del sábado. La gimnasta española Alba Bautista finalizó en 16ª posición con un total de 90.850 puntos en la suma de las tres mejores notas (31.150 en aro, 30.850 en pelota, 25.150 en mazas y 28.850 en cinta). Polina Berezina logró también el pase para la final All Around al finalizar en 17ª posición con un total de 90.600 en la suma de las tres mejores notas (30.150 en aro, 29.850 en pelota, 30.600 en mazas y 29.500 en cinta).

En la final All Around, Alba Bautista concluyó en 17ª posición con un total de 120.850 puntos, tras sumar 31.600 en aro, 31.650 en pelota, 29.500 en mazas y 28.100 en cinta, mientras que Polina Berezina finalizó en 23ª posición con una suma de 116.550 puntos (31.300 en aro, 30.750 en pelota, 27.900 n mazas y 26.600 en cinta). El oro fue para la israelí Daria Atamanov, la plata para Boryana Kaleyn (Bulgaria) y el bronce para Stiliana Nikolova (Bulgaria).