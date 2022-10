Duelo autonómico en el Río entre el San Roque y el Akra Bárbara. Un choque a priori igualado y que cumplió el pronóstico y que finalmente cayó del lado de los alicantinos por 13-16.

Fueron los locales los primeros en abrir el marcador aprovechando un golpe de castigo centrado dentro de la 22 contraria que transformaría Hugo Cantet. Poco después, en el minuto 12, los de Benicalap después de una gran jugada coral obtuvieron una touch a 5 metros de ensayo; Manu Golpe la ganó limpiamente y tras 4 pick and go bien trabajados con paciencia por la delantera, Matías Chiuccariello “Chiucca” consigue plantar el oval, 10-0.

Este resultado despertó a los alicantinos que después de ganar una melé en 22 contraria abrieron el balón hasta su segundo centro que se escapó de sus defensores, y cuando todo apuntaba a un ensayo claro, ya dentro de la zona de ensayo, apareció milagrosamente Nacho Doronzo para placar y repeler el oval impidiendo la marca rival.

Pese a la oportunidad perdida, los visitantes continuaron con su asedio en campo rival, disponiendo de varias melés y golpes cercanos a la zona de marca. Pero las imprecisiones en los pases y la defensa con uñas y dientes de los locales, evitaron que el marcador se moviese.

Casi a la media hora de juego acaeció una fatalidad para el Akra, ya que su zaguero Baltazar Montoya, sufrió una grave lesión y tuvo que ser evacuado en ambulancia del terreno de juego.

El parón benefició a los alicantinos, que reanudaron el partido más enchufados y disponiendo de más golpes de castigo. Y así, en el minuto 31 obtienen su primer ensayo, 10-7.

El juego de ambos equipos se igualó, pero aún tuvo tiempo Hugo Cantet de sumar 3 puntos más en la última jugada antes del descanso al transformar un golpe de castigo centrado aunque lejano, 13-7. Todo por decidir.

Al poco de iniciarse la segunda parte se acercó el Akra al transformar el medio de apertura visitante un golpe de castigo,13-10.

Pero sería en el minuto 48 cuando un placaje alto de Emi Sabadín dejaría al conjunto local en inferioridad numérica durante 10 minutos. Unos minutos que aprovecharon los visitantes para dominar el juego y empatar el encuentro a 13, gracias a otro golpe de castigo transformado.

El San Roque por su parte recuperó la igualdad numérica y buscó el ensayo que le diese la victoria. En el minuto 65 consiguió ganar una touch en 22 contraria y después de varias fases y pick and go, la delantera consiguió entrar en la zona de ensayo aunque el colegiado no vio como la posaba en la hierba. Poco después Emi, después de una touch ganada desde su propio campo, recibe el oval del 10 y se escurre entre los defensores para marcarse una gran carrera hasta la misma línea de 5 metros donde fue placado.

Y estas fueron las dos jugadas claves en el devenir del encuentro ya que los locales no gozaron de más oportunidades de anotar. En cambio, sí aprovechó el conjunto visitante una nueva expulsión de los locales, Joaquín Segura, para sumar los últimos 3 puntos que le darían la victoria final. Entraron en el campo Tino Gómez por el lesionado Connor y Xime Jiménez, que después de varias temporadas volvía a jugar con el primer equipo.

Con uno menos y después de un extraordinario esfuerzo realizado por todos los jugadores aún tuvieron fuerzas para al menos conseguir el empate, pero el árbitro no señaló dos claras infracciones visitantes en su campo que podrían haber posibilitado 3 puntos a palos.

Y ya no hubo más, victoria estrecha de los alicantinos en un encuentro duro y disputadísimo donde cualquiera de los dos conjuntos podría haberse llevado la victoria.