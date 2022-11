Del 1 al 6 de noviembre se celebró en Tokio la edición de 2022 del HULIC DAIHATSU BWF Para Badminton World Championships que reunió a los mejores deportistas del mundo de la modalidad de parabádminton, entre ellos, como es habitual el deportista del Club Bádminton Xàtiva, Thomas Wandschneider, que viajó junto al resto de compañeros de la selección alemana.

El Gimnasio Nacional Yoyogi de la capital japonesa acogió a los 298 deportistas que participaran en este evento que coronó a los mejores deportistas de la temporada.

En la modalidad de dobles masculino WH1-WH2 donde Thomas compitió junto a su compañero Rick Cornell Hellmann. Ambos partían como cabezas de serie número dos del torneo y por ello quedaron encuadrados en el grupo B, donde no tuvieron ningún contratiempo para imponerse con rotundidad a la pareja australiana y egipcia que completaban dicho grupo. De este modo consiguieron el pasa como primeros de su grupo a la fase eliminatoria del campeonato donde superaban la ronda de octavos por su condición de cabeza de serie número dos para llegar a cuartos donde se cruzaron con la pareja israelí formada por Konstantin Afinogenov y Amir Levi a la que vencieron por 21-15 y 21-7 accediendo a semifinales.

El partido de semifinales se presumía duro contra la pareja de la delegación coreana formada por Jeong Jaegun y Yu Sooyoung, viejos conocidos de Thomas, por sus numerosos encuentros. En esta ocasión el partido no defraudó, como de costumbre, y se prolongó a lo largo de una hora y veinte minutos, donde la pareja alemana empezó con un claro dominio del primer set que lo cerraron por un contundente 21-13. En el segundo set la pareja coreana reaccionó y sacó una pequeña ventaja que Thomas y Rick pudieron neutralizar llegando a un final muy igualado que cayó del lado de Jeong y Yu que forzaban el tercer y definitivo set al imponerse por 18-21. El tercet set se encargaría de decidir que pareja llegaría a la final y ambas parejas se mostraron muy combativas desde el inicio, lo que se tradujo en una gran igualdad en el marcador a lo largo de todo el set 24-22, llegando 22-22 y logrando la pareja alemana cerrar el partido por 24 a 22 a su favor, para disputar la final del torneo.

El día 6 de noviembre se disputó la esperada final, que no mostró sorpresas por la parte alta del cuadro donde tras una dura semifinal, también a tres sets la pareja malaya que partió como cabeza de serie número uno logró su clasificación. Así pues, Thomas y Rick se enfrentaron a Noor Azwan Noorlan y Muhammad Ikhwan Ramli en un encuentro que en ambos sets empezaron adelantándose los malayos pero que a partir del punto 8 la pareja alemana tomó la delantera y cerró ambos sets con solvencia y sin complicaciones (21-11 y 21-15) para de este modo proclamarse campeones del mundo de parabádminton.

En el apartado individual Thomas partió también como cabeza de serie número dos del torneo y por tanto en el grupo B donde ganó sus dos encuentros y paso al cuadro eliminatorio. Ya en la fase final, la ronda de octavos lo enfrento al indio Prem Kumar Ale al que supero por 21-13 y 21-19. En la ronda de cuartos, lo esperaba el deportista local Keita Nishimura, que no iba a poner las cosas nada fáciles para Thomas. El primer set cayó del lado japones por 21-17 en un set en el que Keita siempre fue por delante. El segundo set fue de una mayor igualdad y Thomas pudo igualar el partido al ganar por un ajustado 19-21, llegando de este modo al tercer set, un set donde la igualdad en el marcador fue la tónica general con alternancia continua de los rallys donde ninguno de los deportistas lograba abrir una brecha de puntos, de este modo tras hora y 17 minutos se llegó a 24 iguales y en esta ocasión el Keita fue capaz de anotar dos puntos consecutivos que le dieron el pase a las semifinales por 26-24. Dejando a Thomas muy cerca de asegurar la medalla de bronce.

En resumen, un gran campeonato del mundo para Thomas Wandschneider donde ha demostrado que, pese a ser el más veterano de los deportistas que compiten en la modalidad de silla, continúa mostrando una gran forma y nivel de juego, todo ello al gran trabajo que ha realizado en el último año y medio para por un lado preparar los juegos paralímpicos y por otro este campeonato del mundo. Y se convierte nuevamente en un gran referente para todos los deportistas del Club Bádminton Xàtiva pues vuelve a demostrar que con trabajo duro y constancia todo es posible.

Julio Martín y Mª José Mompó, nuevo oro y plata en el Top Master Sénior

El 5 y 6 de noviembre Mª José Mompó y Julio Martín se desplazaron hasta tierras andaluzas para participar en el Top Master N2 Sénior que se disputó en la localidad de Ronda. Este torneo reunió a 118 deportistas de la categoría Sénior en el que era la última gran cita antes del Campeonato de España del próximo diciembre en Oviedo.

Mª José y Julio compitieron en la prueba de dobles mixto de la categoría B1, donde iniciaron la competición en el grupo A, y donde consiguieron la segunda plaza del grupo que les brindó el pase a la fase eliminatoria, donde en semifinales se enfrentaron a los cabeza de serie número dos del torneo, la pareja formada por Manuel Berrocal y Carmen María Martínez a la que derrotaron por 21-7 y 21-17, accediendo a la disputa de la final frente a la pareja andaluza formada por David Sierra y Sonia Vokes en un disputadísimo e igualado encuentro que se saldó a favor de los setabenses por un doble 21-19 y que les otorgó la medalla de oro.

Por otro lado, Julio Martín disputo la prueba de dobles masculino B2 con el que será su compañero en el próximo Campeonato de España, Antonio Jesús Rodríguez del C.B Bad-Flay, y esta primera participación juntos en un torneo se ha saldado con la clasificación hasta cuartos de final donde cayeron frente a la pareja formada por Christophe Eugene y Antonio Mallado en un partido de 42 minutos en el que Julio y Antonio Jesús se anotaron el primer set por 16-21. La pareja del C.B Rinconada ponía la igualdad en el marcador al ganar por 21-10. Y se llegó al tercer set donde la igualdad fue la tónica general hasta los últimos rallys que cayeron del lado andaluz para cerrar el encuentro por 21-19. En resumen buenas sensaciones de esta pareja de dobles masculino de cara al Campeonato de España.

Por su parte, Mª José Mompó que esta vez debido a la ausencia de Silvia Rueda, no participó en la prueba de dobles femenino, pero no por ello se bajo del podio puesto que tras superar la fase de grupo como primera clasificada tras vencer a la cabeza de serie número dos se plantó en semifinales donde venció a la deportista del C.B Drop Toledo Zulema Martínez por 21-10 y 21-12 para verse las caras en la final frente a Vanessa Serrano en un gran encuentro que cayó del lado de la madrileña por un ajustado 21-17 y 24-22. Plata para MªJosé Mompó que mostró un excelente rendimiento en la prueba de individuales que no la suele entrenar y que pese a las molestias que arrastra en el hombro pudo sumar este merecido segundo puesto.