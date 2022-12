Con el parón a la vuelta de la esquina y una emoción a raudales por posicionarse en lo más alto de la tabla, la Liga por Equipos FPCV 22/23 llega a la recta final antes del parón de Navidad. Muchos son los grupos que, después de este fin de semana, han puesto punto y final a este año 2022. Y es que, de los más de 350 conjuntos que forman la competición más numerosa de la Comunitat, pocos quedan con partidos por disputar antes del fin de año.

En la Quinta categoría masculina está casi todo decidido antes del parón navideño. El Grupo A queda liderado por un Sport Club Alicante Fun & Family que acabó el año de la mejor forma después de vencer por 0-3 al Club de Padel Calpe 1. Tampoco defraudó el segundo clasificado y su perseguidor, la Escuela de Padel Mutxamel CF 3, que ganó por un ajustado 2-1 al ECOMM Padel Club 4 el pasado sábado.

En el Grupo B la acción se pospone para este fin de semana, donde los colideres CC Onda C y Club Frontenis San Patricio 3 se disputarán el liderato en un enfrentamiento directo. A falta de dos jornadas atrasadas por disputarse, el Grupo C finalizó el pasado fin de semana la fase liguera con victorias del CT Juan Carlos Ferrero de Villena 3 (campeón provisional) por 0-3 ante la Foia Sport Club 4, y del Centro Excursionista Eldense 6 (virtualmente tercer clasificado) ante el Club de Padel Novatorrevieja 1 por 1-2.

Todo apretado también en la división femenina. A falta de dos partidos para el cierre de la fase liguera del Grupo A, el Club de Padel Red 1 se impuso el fin de semana el Club de Padel El Salt 3 para empatar a punto con las líderes del Club de Padel Novatorrevieja, que todavía debe jugar su último partido. Las chicas del Oxygen Cableworld Elda 5 vencieron el pasado sábado ante el Club de Tenis y Pádel Kaizen 4 por 0-3 y lideran el Grupo B a falta de dos partidos atrasados, uno de ellos perteneciente al C.D. Eldense Pepas, segundo clasificado después de superar por 3-0 a la Foia Sport Club 5 y que decidirá el campeonato el sábado.

No se disputaron partidos en el Grupo C, que terminará su fase liguera en 2023. En el Grupo D, solamente quedará una jornada para cerrar la fase liguera después del Club de Tenis Canals ante el Padel Moncada Indoor 2 por 0-3 para dejar casi sentenciada la primera plaza del campeonato.

Consulta los resultados y las clasificaciones.