Las W Series han confirmado este lunes la suspensión de las tres últimas carreras previstas, en el circuito de las Américas en Austin, texas, el 21 de octubre, y la doble carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, del 28 al 30 de octubre. Tal y como se confirmó en la última cita en el circuito Marina Bay de Singapur, donde la valenciana Marta García logró su primer podio de la temporada, y el cuarto de su carrera, un año después, los problemas presupuestarios al no recibir la financiación necesaria y prevista por parte de dos inversores, según los promotores, puso en duda la realización de las tres últimas citas del curso, que finalmente han sido suspendidas.

Así lo han anunciado las W Series en un comunicado este mismo lunes, en el que aseguran que siguen trabajando para garantizar que la temporada 2023 pueda llevarse a cabo, y en el que proclaman a Jamie Chadwick, con 50 puntos de ventaja en el campeonato de pilotos, como campeona por tercera vez de este certamen femenino, tras 11 victorias, 10 poles y 18 podios a lo largo de tres temporadas (2019, 2021 y 2022 -sin carreras en 2020 debido a la pandemia-).

Catherine Bond Muir, Directora General de W Series, ha declarado "con gran tristeza y frustración que las tres carreras finales de la temporada 2022 en Austin y Ciudad de México no seguirán adelante". "Debido a las recientes circunstancias imprevistas fuera del control de W Series, no habíamos recibido los fondos contratados que nos correspondían. Por lo tanto, nos hemos visto obligados a tomar la desafortunada decisión de no completar nuestro calendario previsto para esta temporada. Nos gustaría agradecer tanto al Circuito de las Américas como al Grupo CIE del Autódromo Hermanos Rodríguez su apoyo como promotores de nuestros eventos en Austin y Ciudad de México respectivamente, y nos disculpamos tanto con ellos como con nuestros aficionados por no poder correr allí este año".

"Hemos trabajado duro para conseguir la financiación necesaria que nos permita terminar la temporada", sigue diciendo la directora de las W Series, que se resiste a arrojar la toalla de cara al futuro, y en concreto el próximo año. "Desgraciadamente, no ha sido posible hacerlo en el breve plazo de tiempo que se requería tras la falta de llegada de los fondos contratados y la recesión económica mundial. Sin embargo, aunque todos estamos increíblemente decepcionados por haber tenido que tomar esta decisión a corto plazo, seguimos siendo positivos sobre el futuro de la Serie W a largo plazo. Está bien documentado que el deporte femenino recibe mucha menos financiación que sus homólogos masculinos, y la Serie W no es una excepción. Estamos increíblemente agradecidos por la ayuda y el apoyo que hemos recibido en las últimas semanas tras la noticia de las dificultades financieras a las que nos hemos enfrentado, lo que ha acelerado nuestro proceso de recaudación de fondos y nos ha dado un gran optimismo de cara a 2023 y más allá".

"Aunque todavía no estamos en condiciones de hacer un anuncio formal, hay muchas conversaciones positivas en curso y todas las partes comparten nuestra pasión y creencia en nuestra misión de proporcionar a nuestro increíble campo de mujeres pilotos una plataforma para mostrar su talento y correr frente a los entusiastas aficionados de todo el mundo. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar la salud financiera a largo plazo de nuestro negocio y esperamos que W Series siga creciendo y teniendo éxito. Estamos agradecidos por el continuo apoyo de nuestra increíble y creciente base de fans, y esperamos compartir noticias positivas sobre el futuro de las W Series en las próximas semanas", añade.

Por último, felicita a la tricampeona Jamie Chadwick. "Ha dominado la Serie W 2022 y este campeonato es bien merecido. Hemos estado y siempre estaremos increíblemente orgullosos y apoyando su carrera y le deseamos lo mejor en su próximo y emocionante capítulo". Al mismo tiempo que agradece al resto de pilotos su implicación, entre las que están las valencianas Marta García y Nerea Martí, y la barcelonesa Belén García, las tres españolas que repetían por segundo año consecutivo en la parrilla: "A todos nuestros pilotos de la Serie W, me gustaría expresar tanto el orgullo como la sincera gratitud por su profesionalidad y talento, proporcionando carreras entretenidas y emocionantes durante toda la temporada, y por su continuo e inquebrantable apoyo mientras navegamos por los próximos pasos de nuestra serie. Siempre trabajaremos duro para proporcionar a las mujeres pilotos de carreras las oportunidades de alcanzar el éxito y no dejaremos de luchar para continuar el trabajo que las W Series han iniciado para apoyar a las mujeres en el automovilismo".

Clasificación final

Tras la conclusión anticipada del campeonato, a Jamie Chadwick le acompañan en el podio la holandesa Beitske Visser y la británica Alice Powell, mientras que las tres españolas finalizan en el Top-7, con Belén García quinta con 58 puntos, seguida de Marta García, sexta con 45, y de Nerea Martí, séptima con 44.