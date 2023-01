El piloto del GASGAS Aspar Team Tosha Schareina Marzal ha valorado su paso por el rally Dakar, en el que ha terminado decimotercero a menos de dos horas del ganador, y se ha mostrado “contento” por haber podido cumplir los objetivos marcados. Schareina ha repetido la posición de su debut, pero ha conseguido reducir la diferencia con los líderes a la mitad con respecto a cuando compitió en 2021, para terminar a 1 hora y 54 minutos del ganador Kevin Benavides.

Schareina ha completado su mejor Dakar, con varias presencias en el top 10 de las etapas de la segunda mitad de la competición. El piloto del GASGAS Aspar Team fue cuarto en la novena etapa y noveno en las dos últimas del rally. En esta segunda mitad, solamente una penalización de quince minutos por cambiar el motor, debido a la rotura de la caja de cambios, le impidió pelear por el top 10. Finalmente, Schareina ha sido decimotercero y ha terminado como el segundo español de la general.

“Ha sido un rally muy positivo, estoy contento con cómo hemos podido ir evolucionando y sabemos dónde podemos estar de verdad y hasta dónde podemos llegar. Es una competición para la que hace falta mucha experiencia y creo que, con tiempo y experiencia, podremos conseguir todos los objetivos que nos marquemos", ha explicado el piloto valenciano.

"Ha sido mi segunda participación, pero ha sido uno de los rallies más duros de siempre. Hemos tenido dos días más de competición con respecto a lo habitual y en la primera semana tuvimos muchos kilómetros. Además, la meteorología no nos ha acompañado y ha llovido bastante", ha añadido.

Tosha se ha mostrado satisfecho por su mejor resultado: "La primera semana fue más complicada, no obtuve los resultados que quería y una caída en la segunda etapa me dejó tocada la mano. Eso no contribuyó a que pudiéramos lograr nuestros objetivos. Aproveché el día de descanso para curarme al máximo y, al volver a la competición, fui cuarto esa jornada, mi mejor resultado hasta ahora".

"En la siguiente etapa tuvimos un problema porque se nos rompió la caja de cambios, tuvimos que hacer 50 kilómetros en tercera y al acabar el día tuvimos que cambiar motor y recibimos una penalización de 15 minutos. En el resto de etapas hemos logrado cumplir el objetivo casi siempre, terminando dentro del top 10. Estoy contento de haber podido cumplir los objetivos que nos marcamos. Tengo ganas de más”, ha concluido.

Rubén Saldaña: "Contento, pero no es lo que quería"

También se mostró feliz, entre comillas, de haber sido 'finisher' en categoría Experience tras no haber disputado dos etapas por una lesión que se produjo en una caída en la etapa 2, el piloto de airbus de Iberia, de 41 años, Rubén Saldaña, natural de Requena, que ha podido vivir su sueño de niño, aunque no con el resultado esperado, pues no ha podido completar todas las etapas.

"Una locura este Dakar, cómo se complicó la cosa en esa etapa 3 que no pude salir por una lesión. Me veía de vuelta a casa, y al final gracias a fisios y médicos decidí tomar la salida en la etapa 5, pensando en hacer unos pocos kilómetros, y fui capaz de acabar la etapa. Es increíble la adaptación del cuerpo y la cabeza, con la forma tan rara que tenía que conducir", ha explicado a SUPER sobre su lesión.

A partir de ahí, ha recordado, "pude terminar 15 horas de etapa con lluvia, una locura. Y por qué no intentar otra. Y otra. La adaptación del cuerpo fue a mejor, pero la lesión ha estado ahí, el dolor sí que remitía, y ahora veré si tengo que operarme. Tengo un hueso despegado de sus articulaciones, pero fui mejorando cada etapa desde que me reincorporé, desde el puesto 70 u 80, mi última etapa hice el puesto 39".

Uno de los que más le animó a continuar fue su amigo y paisano Julián Villarrubia, con varios Dakares a sus espaldas, sobre todo en Sudamérica, y Africa Race, quien le dijo que aprovechara la posibilidad de reengancharse. "Me voy contentísimo, sin ningún tipo de arrepentimiento. Me alegro de haber tomado la decisión de continuar", ha destacado Rubén Saldaña. "He sido finisher en la modalidad Experience, para nada es lo que quería, pero he aprendido mucho del Dakar, he podido vivir casi todas y terminarlas, vivir en diferentes situaciones, vivir etapa maratón, una maravilla y una locura compartida con todos los pilotos. La experiencia es grandísima, y contento. No sé cómo hubiera sido otro Dakar. Pero este dentro de lo malo ha sido precioso".

Y ha reconocido regresar con una espinita clavada todavía: "No sé lo que pasará en un futuro, tengo pendiente ser finisher del Dakar, la carrera completa, ha sido mi objetivo toda la vida. Toca un poco de reflexión y ver qué pasará en el futuro".