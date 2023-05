La escudería valenciana Campos Racing completó un gran arranque de Eurocup 3 en Spa-Francorchamps, escenario de la primera cita de la categoría, pues el equipo de Alzira sumó su primer triunfo y consiguió otros dos podios. El italiano Francesco Braschi fue el hombre del fin de semana puesto que fue intocable en la carrera en lluvia del viernes y posteriormente el sábado llevó su monoplaza a la segunda plaza, ya en condiciones de seco. Suleiman Zanfari también se aupó al podio en su estreno en la categoría el viernes. Mientras, Tasanapol Inthraphuvasak y Esteban Masson rodaron a gran nivel en ambas jornadas aun cuando la fortuna no estuvo siempre de su parte, particularmente en la carrera sabatina cuando ambos partían en posiciones delanteras.

Tras dos sesiones de test programadas el jueves, las dos de libres se celebraron posteriormente esa misma jornada. Ello permitió a los pilotos ganar kilometraje y confianza al volante de los actualizados Tatuus F.3 T-318. En la segunda tanda de libres, el francés Masson comandó la tabla de tiempos para Campos Racing merced a su tiempo de 2m17.289s.

Las dos sesiones de clasificación estaban previstas el viernes, momento en el que Spa-Francorchamps se cobró su peaje en forma de meteorología cambiante. Si los pilotos rodaron el jueves siempre en condiciones de seco, el viernes estuvo marcado por la lluvia. En la Q1, el asfalto estaba mojado al principio, pero fue mejorando de manera importante con el paso de los minutos. Con un último intento de vuelta rápida en los compases finales, Masson se situó segundo con su tiempo de 2m17.797s. El tailandés Inthraphuvasak logró el cuarto tiempo más rápido con su vuelta de 2m17.797s. Braschi se situó entre los diez mejores también, siendo octavo con un registro de 2m18.575s. El marroquí Zanfari no pudo mejorar lo suficiente en los compases finales y tendría que conformarse con la undécima posición.

Pero la lluvia volvió a aparecer de cara a la Q2, lo que empeoró los tiempos en comparación a la primera sesión. Al término de los quince minutos de la clasificación, Braschi estableció un mejor tiempo de 2m28.737s que le daba la quinta posición en parrilla para la segunda carrera del fin de semana. Masson redondeó las diez primeras plazas con su tiempo de 2m31.015s. Inthraphuvasak fue undécimo mientras Zanfari terminaba decimoquinto.

Primera carrera con salida tras el coche de seguridad

Por la tarde, la primera carrera arrancó tras el coche de seguridad debido a las condiciones de lluvia y a lo delicado de la pista. Cuando el safety car se encaminó a los boxes, se inició la primera carrera de la historia de Eurocup-3 se puso en marcha. Tras la primera vuelta, Masson era segundo mientras Inthraphuvasak había adelantado a Bruno del Pino para situarse tercero.

Pero el hombre de la carrera iba a ser Braschi. Desde la parte intermedia de la parrilla, el italiano era imparable rodando varios segundos por vuelta más rápido que todos los demás. De hecho, en apenas dos giros se había situado líder y comenzó a construir una contundente ventaja. Tras cinco vueltas, la ventaja de Braschi era de más de veinte segundos.

Por desgracia, el coche de seguridad arruinó toda su ventaja. Pero el piloto de Campos Racing no se puso nervioso y gestionó perfectamente no uno sino dos coches de seguridad. Tras once giros, Braschi pasó bajo la bandera a cuadros como el ganador de la primera carrera de la historia de Eurocup-3. Sin sorpresas, Braschi fue también el autor de la vuelta rápida de carrera. Zanfari igualmente protagonizó una gran remontada que le situó tercero en el podio tras un pilotaje sin mácula. Masson, que estuvo involucrado en una lucha durante toda la carrera con Mari Boya, autor de la pole position, a la postre fue sexto. Inthraphuvasak fue el piloto que completó las diez primeras plazas.

Carrera del sábado en seco

La carrera del sábado por el contrario se desarrolló en condiciones de seco. La salida de Braschi fue magnífica y ganó dos posiciones en la primera vuelta. Detrás, Masson e Inthraphuvasak también remontaban en el pelotón y se veían envueltos en batallas al milímetro, particularmente con del Pino primero y con José Antonio Garfias después. El tailandés incluso superó a Garfias en Blanchimont por el exterior. En los compases finales de carrera, Braschi se situó a rebufo de Javier Sagrera y le adelantó en Kemmel a dos vueltas para el final. Braschi certificó en meta ese segundo puesto. Inthraphuvasak ocupó la quinta plaza mientras dos lugares más atrás pasaba por meta Masson. Zanfari fue undécimo.

Tras esta ronda inaugural, Braschi ocupa el liderato en el campeonato con 45 puntos. Mientras, Zanfari es cuarto con 15 puntos en su casillero con Masson e Inthraphuvasak ocupando provisionalmente octavo y noveno.

La segunda prueba de Eurocup-3 se desarrollará en Motorland Aragón los días 27 y 28 de mayo.