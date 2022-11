"Ya me gustaría leer el chat pero va tan rápido como Nico Williams. Me gusta que me llamen Padrique. Ahora hay más de 118.000 personas en el canal. Todos estos no caben en el Camp Nou". Esas han sido las primeras frases de Luis Enrique desde el hotel de concentración en Doha en su canal de Twitch, con un set mucho más elaborado que su primer vídeo, quien aprovechó a saludar a Emmanuel Amunike. "Hola! Hace mucho que no te veo. Un saludo a mi amigo Amunike".

"Lo haré cada día después de cenar", ha indicado el seleccionador asturiano, admitiendo que se ha "vivido el día más duro con la marcha de José, un gran profesional, una gran persona". El adiós por lesión de Gayà, el lateral zurdo del Valencia, abre la puerta a Alejandro Balde, el defensa del Barça, quien ha protagonizado una carrera meteórica.

"¿Cómo salió la idea de este Twitch? Pues no sé si fue de mi hijo o mía. Pero vi a mi hijo viendo a muchos streamers y pensé por qué no lo hacemos", se preguntó y se respondió el técnico asturiano, quien luego enumeró la lista de favoritos para el torneo, además de revelar que "hará una porra de todos los resultados y de todos los partidos entre los jugadores y el staff donde se debe acertar y en la Eurocopa pasada la ganó Pablo, el capullo de seguridad, que se llevó un buen dinerito".

La lista de favoritos de Lucho

No duda Luis Enrique de que "Brasil, Argentina, Francia, Alemania, nadie en el mundo cabal diría que no es favorita, España, Inglaterra, Bélgica y Países Bajos como sorpresa" son los grandes candidatos al título en Doha. "En esta selección yo no tendría sitio. Sería interior, yo era un finalizador, un segundo punta. A lo mejor entre los 26 podría meterme, doy buen ambiente y podría sumar", ha indicado el técnico".

"¿Favorita España? Soy sincero, mi objetivo y el de mi staff es convencer a cualquier jugador de cualquier situación. Y hemos percibido el apoyo de la afición, recuerdo, por ejemplo, Barcelona, que fue un día tan especial con las connotaciones que tenía. En La Coruña, también; en Zaragoza, también. Tener tanto joven ayuda a que haya también muchos aficionados jóvenes". Luego, ha precisado que "si no lo gana España me gustaría que lo ganara Argentina porque sería injusto que Messi no lo tuviera".

Luego, quiso aclarar algo en el aspecto táctico. "Vamos a quitar un mito. Nosotros no jugamos con falso nueve. Jugamos con futbolistas distintos en esa posición: Álvaro, Marco… Creemos mucho en unir jugadores que se complementen e intentamos relacionar a jugadores que tengan ese contacto entre ellos. Llamarle nueve falso o cómo queráis".

150.000 espectadores en su primer directo

Después, ha reconocido que la irrupción de Ansu Fati le sorprendió. "Cuando tocó el primer balón e hizo un caño y dos bicicletas y le hicieron un penalti le dije a Rafel Pol: '¡Pero esto qué es!' Es el jugador que más me ha sorprendido de la selección".

Se ha sentido impresionado Luis Enrique ("hay 200.000 seguidores ahora y 150.000 espectadores y esto denota que os interesa mucho la selección o estáis muy aburridos") por la respuesta que ha tenido su estreno en Twitch. "No es nuestro objetivo llegar a semifinales sino jugar los siete partidos. Sería un buen resultado llegar a semis"; ha comentado el técnico, quien ha indicado que se ha llevado la camiseta del Sporting hasta Doha.

Al ser preguntado sobre quien era el jugador más bromista, Luis Enrique ha sido revelador: "Pedri tiene mucha sorna, tiene su por qué con el acento canarión. ¿Quién hay así gracioso? Estamos ahora en mi despacho. ¿Quién ahí más? Jordi Alba está todo el día de coña, genera buen rollo, a veces un poco chingaruti. Ferran está siempre con la guasa con Pedri y Gavi también entra mucho al trapo. Hay muy buen grupo, es excepcional. Busi es el capataz, es el que controla a todos".

Luis Enrique destacó que ha mejorado el set donde debutó como streamer. "El micró ya no es de Tercera División y se han comprado unas lámparas nuevas, pero la caripela es la de siempre". Y luego cuando le cuestionaron si tenía algo preparado por si ganaba el Mundial enumeró varias cosas. ¿Un Iroman? Eso está chupado, ya he hecho tres. ¿Alguna promesa? Ya me he rapado el pelo muchas veces y a Elena no le gusta. Elena es mi mujer. Me pinto el pelo de lo que queráis, me pongo el piercing. Si ganamos el Mundial prometo venir aquí con el troncho, aquí le llamamos el troncho, os dejo a los jugadores y me voy".

Duró una hora su primera aparición como streamer. "Cuando alguien te critica sin conocerte y te hace memes es un poco un signo de admiración", ha recordado Luis Enrique en sus últimos minutos en Twitch. "No me gustaría dejar de recordar que me pasaron de Twitter una cosa de un chico que se llama Sergio. Somos un país de picardía y de sátira. Nos reimos mucho con el staff. Somos un país de ingenio, bendito ingenio. ¡Mandarnos energía positiva que nos llega! ¿Estoy borracho? No, claramente no. Soy así".

Y acabó citando a sus miles de seguidores con una frase: "Mañana a la misma hora. Esto debe ser mi terapia. Pero si pasa algo no dependo de nada ni de nadie. Lo dejo y Santas Pascuas. La respuesta es muy por encima. Somos verdaderamente novatos en esto, el objetivo es que os interesara. Desconecto stremeando y leyendo. Nos hemos traído las bicicletas", ha dicho Luis Enrique.

"Claro que me acuerdo de Zubizarreta, me envió un mensaje hace poco. Fue mi compañero, luego mi jefe en el Barça, me fichó él, le respeto mucho, fue importante a la hora de darme la confianza. ¿Mejor jugador de España de la historia? Yo tiro para Villa, pero podría decir Kubala anteriormente, Raúl, Butragueño, Iniesta, no me quiero olvidar de Iniesta, Quini... A Villa traería de la España del 2010 para que jugara con Morata".

Y acabó su primera cita enviando sus seguidores a Ibai Llanos siguiendo las recomendaciones técnicas de Pacho, su hijo e inspirador para conectarse con los aficionados sin filtros.