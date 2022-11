El defensa Dejan Lovren, uno de los veteranos del conjunto croata, subcampeón del mundo hace cuatro años, afronta en Catar 2022 el tercer Mundial de su carrera sin tener aún en mente una eventual retirada de su equipo nacional.

Cumple su segundo curso en el zenit San Petersburgo, al que llegó procedente del Liverpool en que militó siete años y logró un título de la Liga de Campeones. Allí coincidió con Mohamed Salah que no estará en Qatar 2022 al ser eliminado en la ronda de clasificación.

"Salah está celoso al cien por cien pero a mí me pasaría lo mismo. Me dijo que me apoyaría y lamento que no esté aquí, con la bandera croata", indicó Lovren, más de setenta veces internacional con Croacia.

Croacia irrumpe en Qatar 2022 el próximo miércoles, contra Marruecos. "Para mí es muy especial estar en un tercer mundial. Si alguien me lo hubiera dicho cuando era un niño no le hubiera creído. Mi primer partido con Croacia fue en 2009, contra Catar", recordó el central de Croacia.

"Es una situación ideal para el entrenador. Tiene cinco centrales de calidad y todos pueden jugar de titular. Peleamos y damos lo mejor de nosotros y al final el entrenador es el que tiene que decidir los que juegan. Nunca hemos tenido tanta calidad. Podemos estar contentos", insistió Lovren.

Croacia está metida en una reconversión en su selección. Los jóvenes entran poco a poco junto a veteranos habituales en el equipo. "Yo creo que los jóvenes van a dar nuevas fuerzas al equipo. Es nueva energía".

"Y cuando te unes a la selección sabes cuáles son los estándares. Son claros para todos. Si Luka Modric, Ivan Perišić o Domagoj Vida pueden fallar en un entrenamiento ellos también pueden hacerlo. Los jóvenes hacen eso, están ansiosos por demostrar su valía y deberían seguir haciéndolo", indicó.

"Tenemos todo lo que necesitamos; me gusta la combinación de veteranos experimentados y jóvenes. Muchas cosas deben volver a coincidir, todos deben estar en su mejor forma. Cuando tenemos fe en nosotros mismos y en nuestro equipo, todo es posible. Mi pensamiento cuando venía aquí era ganar. Algo parecido dije en 2018 cuando perdí ante el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones con el Liverpool y un año después ganamos la ganamos. Todo es posible en el fútbol", recordó el jugador del Zenit San Petersburgo.

Lovren vivió una de sus mejores experiencias en Rusia 2018, cuando Croacia llegó a la final. "Llegué a ese Mundial después de perder la final de la Liga de Campeones con cierta negatividad pero lleno de energía y con ganas de un buen resultado. Todavía tengo energía, ganas y voluntad,; yla ventaja es que ahora tengo más experiencia. Es bueno y malo que hayan pasado cuatro años. Estoy muy motivado con y con ganas de probarme a mí mismo, daré lo mejor de mí", aseguró.

El central de Croacia rechaza que Qatar suponga una despedida de la selección. "Seguiré mientras la prensa dude de mí. Ya dice que no estoy al máximo nivel. Lo saben todo. No importa cuantas veces me retiren. Solo me motiva más", dijo.