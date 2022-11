Luis Enrique sigue firme con sus decisiones. El polémico descarte de José Luis Gayà para el Mundial de Catar por culpa de un esguince leve en su tobillo derecho ha sido más que cuestionado en cada comparecencia del seleccionador.

En la rueda de prensa de este martes, como previa al duelo frente a Costa Rica, los periodistas fueron al grano: ¿Habrías hecho lo mismo con otros jugadores? Y el técnico fue claro: "No. El lateral izquierdo es la única posición en la que no se puede adaptar nadie. Es la única posición en la que no podía esperar. Solo tengo dos tíos específicos ahí, solo dos. En otros puestos tengo más, pero ahí solo dos. Lo siento mucho de verdad. Fue muy mala suerte. Las leyes del universo marcan lo que nos va a pasar a cada uno. En el futuro seguro que Gayà saca algo positivo de esto. De verdad que me duele en el alma porque se merecía estar aquí, pero no podía".

Sobre el estado físico de los resfriados y el proceso de Gayà: "Esta mañana he hablado con los doctores y estarían todos disponibles para jugar, incluido Guilamón. Lo de Gayà responde a juzgar siempre las decisiones. Si tomara la decisión con el corazón seguiría aquí, pero la tengo que tomar con la cabeza. Era una lesión de 10 ó 15 días y los dos primeros partidos no los podía jugar. Hago lo mejor para el país. Imagina que hago caso a los de Valencia o lo que quería Gayà, que es normal, y Jordi Alba se me lesiona. ¿No tengo laterales para debutar? Imaginad lo que diríais de mí".

Otras soluciones para el lateral izquierdo

Dejando de lado que el capitán del Valencia CF realmente podría no estar tantos días de baja como afirma el seleccionador, lo cierto es que Luis Enrique se olvidado de que, además de Jordi Alba, cuenta en la plantilla con César Azpilicueta. El capitán del Chelsea es principalmente lateral derecho, pero también central de garantías e incluso cuenta con 122 partidos disputados con los ingleses en el puesto de lateral izquierdo. En esta posición fue de los más destacados de la Premier League. Por otro lado, no podemos obviar que Laporte disputó como titular de la banda izquierda el último partido de la selección frente a Jordania.