Sterling ha tenido que abandonar la concentración inglesa en Catar y poner rumbo a Inglaterra. El motivo ha sido que ayer, antes del partido frente a Senegal, se enteró de que unos ladrones habían asaltado su casa con armas. Por su puesto el futbolista del Chelsea fue baja en el partido de octavos de final debido a la preocupación por lo que haya podido sufrir su familia.

Southgate pierde, así, a un futbolista muy importante en los esquemas del combinado inglés. Hasta el momento había sido titular en dos de los tres partidos disputados en la fase de grupos, aportando un gol y una asistencia.

Posible regreso

Todavía cabe la posibilidad de que Sterling regrese a Catar para reincorporarse a la concentración, pero no está confirmado. "Es una situación que tiene que resolver con su familia. No quiero meterle ningún tipo de presión. A veces, el fútbol no es lo más importante, la familia está primero", expresó Southgate en la rueda de prensa posterior al duelo frente a Senegal.

"Veremos cómo evoluciona día a día. Estoy seguro de que Raheem hablará con el entrenador y tomará la mejor decisión para él y para su familia. Eso es lo más importante. Le mandamos nuestro ánimo y esperamos verle lo antes posible", añadió Harry Kane, capitán de la selección inglesa.