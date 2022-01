El año 2022 comienza con una gran noticia para Santiago Cañizares: el exportero del Valencia CF y ahora comentarista deportivo ha regresado a Movistar+. Su regreso se fijó este domingo, cuando hizo su primera aparición en el postpartido del Mallorca-Barça.

"Cañizares está de vuelta", dijo su compañero Juanma Castaño, comentarista de La Casa del Fútbol, ese espacio de la televisión para cerrar la jornada los domingos por la noche.

No se le dio demasiada trascendencia a su vuelta, aunque sí se comentó un rato más tarde en El Tertulión de la Cadena COPE. Allí de nuevo ambos coincidieron y aunque muchos se tomaron a 'broma' el regreso de Cañizares y le felicitaron por ello, Juanma le excusó: "Estaba de excedencia", dijo para zanjar el tema.

La verdad de la marcha de Santiago Cañizares de Movistar

Cañizares fue despedido de la cadena el pasado mes de julio. Él mismo lo notificó en su canal de YouTube. "Un nuevo director entró en la cadena y decidió cambiar un poco las caras del canal y hacer cambios en los que yo no estoy. No ha sido mi decisión, pero me voy con la conciencia tranquila", afirmó.

Gracias a todos los que ayer celebrasteis mi regreso a @MovistarPlus @MovistarFutbol

Para mi un placer trabajar con profesionales como @juanmacastano @guilleuzquiano y Gerard López… — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 3 de enero de 2022

Sea como sea, después de un duro 2021, Cañizares está de vuelta. Una gran noticia a título personal para el exvalencianista.