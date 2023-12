Vicente Vallés ha concedido una entrevista en la que responde a todos aquellos que le sitúán como un periodista "de derechas". El presentador de 'Antena 3 Noticias', informativo líder en audiencias, recibe a menudo este tipo de valoraciones por su tono crítico contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

En su conversación con El Economista, Vallés reconoce que no se limita a informar en su programa, sino que también "analiza" la actualidad desde su punto de vista: "Soy un firme seguidor de lo que en el periodismo anglosajón llaman análisis de noticias. No somos lectores de teletipos. Aquí te ponen etiquetas los que tienen una etiqueta muy definida".

"Los análisis siempre llevan crítica y, al hacerlo en un contexto, con un Gobierno, parece que siempre criticas al mismo. Cuando gobierne otro partido, si eso pasa alguna vez, se llevará su análisis", afirma el periodista en el citado medio, donde seguidamente matiza sus palabras: "Me refiero más bien a si me va a tocar contarlo cuando haya un cambio o estaré haciendo otra cosa".

No obstante, reconoce que hubo tiempo "que era al revés", ya que intentaba hablar con ellos todo lo posible "cuando hacía periodismo de calle en el Parlamento", en la última etapa de Felipe González y la primera de José María Aznar. "Ahora me toca analizar la información y conviene tomar distancia. Hablo con políticos lo justo, que es casi nada, y no tengo citas con ellos", afirma.

Vallés también reflexiona sobre la situación política actual y la compara con la de anteriores legislaturas: "El ambiente político era terrible. Ahora es tensísimo, pero no es peor". "¿Que los políticos de ahora son peores? Creo que no tenemos la mejor generación posible, pero esto se podría haber dicho en generaciones anteriores y se dirá después", subraya el presentador de Antena 3.