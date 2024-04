Terelu Campos dio que hablar este pasado fin de semana por sus palabras sobre Isabel Pantoja. Minutos antes del inicio de su concierto en Madrid, la comunicadora realizó unas declaraciones que muchos interpretaron como un dardo hacia la tonadillera: "He echado de menos que Isabel me diera el pésame por mi madre. Yo no lo pude hacer por la suya porque yo no puedo acceder a Isabel, pero Isabel sí puede acceder a mí fácilmente".

Este lunes, las declaraciones de Terelu Campos han llegado al plató de 'Vamos a ver', siendo comentadas por un Alessandro Lequio muy crítico con ella: "Si iba invitada y encima salir con eso, me parece que es para ponerla de patitas en la calle". "Me parece de muy mal gusto querer llamar la atención y robarle el protagonismo a la artista", ha afirmado el colaborador, añadiendo que no era "ni el sitio ni el momento parta decir esto": "Casi un año después siguen con esto... Lo que quiero decir es que salir con esto casi un año después me parece de muy mal gusto". Posteriormente, Alessandro Lequio aseguró que Marisa Martín Blázquez le ha confirmado que los reporteros no le preguntaros a Terelu Campos por el pésame: "Más razón tengo en lo que estoy diciendo".