El valioso gol de Mikel Oyarzabal a Australia, a falta de diez minutos para el final, liberó de tensión a la selección española. El precioso giro de cabeza del delantero de la Real Sociedad vale su peso en oro, tanto que este miércoles España parte como líder con cuatro puntos en el cierre de la fase de grupos frente a Argentina. Sobre este escenario, al combinado dirigido por Luis de la Fuente le bastaría el empate para sellar el pase a los cuartos de final. Sin embargo, el objetivo se ha fijado en una nueva victoria que dé continuidad a las sensaciones positivas del pasado domingo y, sobre todo, tres puntos con los que evitar a Brasil en el próximo cruce.

Si la Selección termina primera de su grupo, el C, su rival en los cuartos será el segundo clasificado del grupo D, en teoría, Alemania o Costa de Marfil. De hecho, sería sorprendente que los brasileños no sellasen su billete como primeros. Su último contrincante en las preliminares es una Arabia Saudí que, aunque siempre combativa, no tiene ya opción alguna con cero puntos.

Uno de los alicientes por los que no caben relajaciones ante Argentina es esa posibilidad de alejarse del camino de la ‘canariha’ hasta la hipotética final. Además, la Selección ni puede ni quiere jugar con fuego, ya que una derrota la dejaría más fuera que dentro en función del resultado del otro partido del grupo entre Australia y Egipto. En el peor de los casos, a los españoles solo les serviría caer por la mínima, habiendo anotado un gol, y que los egipcios se impusieran por un único gol de diferencia a los ‘socceroos’. La diferencia general de goles es el primer criterio de desempate en los JJ. OO., una situación que en caso de igualdad en todos los supuestos terminaría decidiéndose por puntos de ‘fair play’, donde España marcha líder, o, incluso, por un sorteo FIFA.

Pese a todo, la derrota no entra en la cabeza de una ‘Rojita’, que prefiere verse con Alemania o Costa de Marfil. La ‘Verdeamarelha’, actual campeona olímpica, es un adversario donde el talento siempre desborda. Esta vez, en Tokio, sus principales referentes son el veterano Dani Alves, de 38 años, el central del Sevilla Diego Carlos, el pivote Douglas Luiz o los atacantes Richarlison y Matheus Cunha.

Irregular Argentina

Pero con tal de no tener que nombrarlos hasta la ansiada final, España tiene antes que hacer los deberes ante Argentina. Habrá cambios en el once, aunque, por ahora, Ceballos y Mingueza, que evolucionan muy bien de sus lesiones, tendrán que seguir viéndolo desde la barrera. Carlos Soler y Pau Torres se mantendrían en el once, mientras que Óscar Gil ha alternado en las pruebas con Vallejo. En principio, Marco Asensio, que revolucionó el partido del domingo contra los australianos en la recta final, se perfila como titular.

Argentina, a la que solo le vale ganar, cuenta con la baja por sanción de Ponce y aguarda la explosión de sus estrellas Mac Allister y Barco.

AUSTRALIA-EGIPTO (13:00 h, Miyagi)

Australia y Egipto se trasladan a Miyagi con la esperanza de aprovechar el duelo directo entre españoles y argentinos para colarse en cuartos de final. Los ‘socceroos’, que cayeron por la mínima ante España, tienen muchas opciones de hacerlo, ya que al inicio de la última jornada son los que mejor bagaje goleador presentan (+1 con dos tantos a favor). El empate les vale para pasar. A los egipcios solo les serviría imponerse y esperar el ‘pinchazo’ de Argentina, o hacerlo por más de un gol.

Los criterios de desempate por este orden son: diferencia de goles, goles a favor, resultado entre los equipos en cuestión, diferencia de goles en los duelos entre afectados, puntos ‘fair play’ y sorteo.