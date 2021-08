La atleta de Almussafes Laura Méndez no pudo acabar este sábado en Sapporo su primer maratón olímpico porque sufrió un desfallecimiento que fue precedido por la visión de "estrellitas" poco después de cubrir el kilómetro 29.

"He salido conservadora, porque sabía las circunstancias que había, pero en el kilómetro 15 he empezado a sufrir y me he dicho, voy a acabar como pueda el maratón", explicó la atleta del Playas de Castellón, que competía por segunda vez con la selección española absoluta.

Laura Méndez, entrenada por Manuel Ripollés, describió así su abandono: "Recuerdo el kilómetro 29, pero del 29 al 30 no recuerdo nada, veía estrellitas y estrellitas hasta que he desfallecido".

"Me da mucha rabia porque lo que quería era acabar, pero bueno, he visto lo malo del maratón", concluyó la atleta del club Playas de Castellón.

La atleta keniana Peres Jepchirchir se proclamó campeona olímpica de maratón este sábado en los Juegos de Tokyo 2020, una carrera en Sapporo que tuvo bajo control para encabezar el doblete de Kenia seguida por Brigid Kosgei, mientras que la mejor española fue Elena Loyo, vigésimo novena a 7:18 de la mejor.

De València a campeona olímpica de maratón

La ganadora del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP Elite Edition 2020 el pasado mes de diciembre se llevó además la felicitación de los organizadores de la carrera valenciana a través de las redes sociales.

Con mucho público en las calles para hacer más llevadera la dura prueba de los 42.195 metros, el maratón se convirtió pronto en un selecto club en busca de las medallas. Sobre la bocina se adelantó una hora la salida, a las 6 de la mañana, pero la temperatura se acercó a los 30ºC y la humedad rondó el 80%.

En los últimos 10 kilómetros eran ya 9 las aspirantes a la victoria: las kenianas Jepchirchir y Kosgei, la estadounidense Molly Seidel, la israelí Lonah Chemtai Salpeter, la etíope Roza Dereje, la alemana Melat Yisak Kejeta, la japonesa Mao Ichiyama, la namibia Helalia Johannes y la bareiní Eunice Chebichii Chumba.

Las españolas no pudieron seguir el ritmo infernal que tuvo la prueba en especial en esos últimos 10 kilómetros. A Marta Galimany, la mejor maratoniana española de los últimos años, le pasó factura y terminó por detrás de Loyo, 37ª a 8:19. Mientras, Laura Méndez, en su segundo maratón, se vio obligada a la retirada.

Por delante, Seidel quiso probar el favoritismo africano con un ataque que empezó a animar el maratón, con una nueva criba en la que se quedaron ella, Salpeter, Chumba, Kosgei y Jepchirchir. Solo cinco para tres medallas camino del kilómetro 35, con los parciales más rápidos de la prueba. Chumba no tardó en acusarlo.

Con menos de cinco kilómetros para la meta, tocaba descubrir quién estaba mejor, momento en el que se entendían las señales que había mandado Jepchirchir. La keniana, experta de media maratón, llevó siempre el mismo trote, se encargó incluso del avituallamiento de su compatriota y lanzó el golpe definitivo con Kosgei.

A la plusmarquista mundial la llevaba de mochila, como pidiendo permiso para irse a por el oro. Cuando tuvieron ya bien descolgadas a sus rivales, Jepchirchir fue a por su milla de gloria en solitario. Por detrás, Salpeter sufrió un colapso repentino, se paró en seco y abandonó. El subidón para Seidel casi le lleva a cazar a las africanas, pero supo también guardar un tremendo bronce.

Con 2:27:20 ganó Jepchirchir su oro, a 16 segundos Kosgei y a 26 Seidel. Unos minutos después entró la representación española, con la sonrisa y los brazos en alto por completar el duro maratón del estreno olímpico. La alavesa Loyo lo logró con su mejor marca de la temporada (2:34:38), dentro del 'Top 30' y con un gran tramo final.

Mientras, Galimany, que ya sabía de dureza al estar en 2019 en el Mundial de Doha, también logró su mejor marca de la temporada (2:35:39), cruzando la meta 37ª. Para la valenciana Méndez, de 19 años, el estreno en una gran cita no pudo ser con el buen sabor de boca de completar la prueba, pero sí se llevó la experiencia de Tokyo 2020 y de darlo todo en las condiciones más duras.