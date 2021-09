Héctor Cabrera regresa a lo grande a la élite mundial. Después de una grave lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano, el de Oliva se resarció este jueves 2 de septiembre de esa mala suerte para sumar la quinta medalla de la delegación valenciana en estos Juegos Paralímpicos. Había dicho en la previa que, si era capaz de sacar un lanzamiento que se acercara a los 62 metros, estaría en la lucha por las medallas. Quedaba lejos de su mejor marca este año (54.57), pero también había dicho que estaba en condiciones de hacerlo. Había afinado el vendaje de la rodilla derecha y en los entrenamientos estaban saliendo las marcas. Era cuestión de finar en el momento adecuado. En la competición. En los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y sacó un lanzamiento de 61.13 a la primera que le dio tranquilidad, confianza y, a la postre, la medalla de bronce. Es la quinta medalla valenciana tras las logradas por Kim López, Héctor Catalá, Miriam Martínez y Ricardo Ten.

Empezó Héctor motivadísimo. Ya había avisado que un primer gran lanzamiento iba a ser clave y salió convencido de sacarlo. Y a la primera lo clavó. 61,13 era un lanzamiento que le iba a permitir luchar por la medalla. Nada más salir la jabalina propulsada, él propio Héctor Cabrera lo sabía y apretó el puño con rabia. Un lanzamiento que vale una plata y le coloca de nuevo en el lugar del que le sacó aquella maldita lesión.

“Si hubiera halado hace año y medio, habría dicho que podía pelear por el oro, pero estoy muy contento con este bronce, me sabe como si fuera un oro después de la lesión del año pasado y la operación”, explicó Héctor Cabrera.

Le quedó lejos el oro, dominado por el lanzador británico Daniel Pembroke desde el segundo lanzamiento. En el tercero ya se fue a casi los 70 metros, inalcanzable. Quedaba por dirimir la plata y ahí estaba dominando el de Oliva, que estaba realizando unas marcas muy regulares. Hasta el quinto lanzamiento, que el iraní Ali Pirouj se sacó un 63.47 que le dejó sin opciones.

“Mi estrategia en un principio era salir a hacer un primer lanzamiento que me diera confianza para, poco a poco, ir yendo a más. Pero cuando estaba en la cámara de llamadas, después de los cuarenta minutos de retraso que se han producido, he tenido tiempo de pensar y le he dicho a mí guía: “Vamos a por todas desde el principio. Esto es una vez en la vida, son seis lanzamientos y no voy a tener otra oportunidad”, y así lo he hecho. Me ha salido un primer lanzamiento muy bueno que me ha metido en esa lucha. Luego he intentado superarme, pero estaba cada vez más cansado”, explicaba acerca de la estrategia en la competición.

Pese a todo, quinta medalla de la delegación valenciana y del Proyecto FER en los Juegos Paralímpicos de Tokio, la segunda de bronce. Ahora, de reojo, mira a París: “Tras Rio dije que iba a conseguir aquí esta medalla para dedicarse a una persona que falleció en 2016, que era mi abuelo. Era un modelo para mí. Y lo he conseguido. ¿En París? No descarto conseguir una medalla de otro metal, ojalá, pero de momento lo que necesito es descansar”, concluyó.