Sevilla aparece como la segunda etapa de un mini Tour de máxima exigencia y la sensación es que el rival debe servir como espejo. No tanto el club sino la forma en la que el cuadro hispalense ha hecho las cosas últimamente. No pasa nada por reconocer que la gestión de mercado desde el Pizjuán ha sido impecable en todos los sentidos. Koundé, Diego Carlos, Acuña, Ocampos, Jordán, En-Nesyri... Más allá de estados de forma de algunos de ellos, algunos no tan enchufados en este momento, el camino recorrido por Monchi y compañía es impecable. Con errores, como el de Rony Lopes, Dabbur o Wober. También el de Idrissi que no ha explotado. Pero el fondo demuestra que hay una línea clara. También con Lopetegui. Y de la misma manera en la que el entrenador vasco goza de la confianza de la entidad y ya tiene una Europa League bajo el brazo, Bordalás debe ser el guía del Valencia en ese objetivo de volver a Europa. ¿Y por qué no a la Champions? Hoy aparece una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa y dejar claro a los equipos que tienen competición europea que, si se despistan, el murciélago estará listo para volar alto de nuevo.

QUÉ DIFERENCIA

La rueda de prensa de Bordalás ayer es todo lo que tiene que ser una rueda de prensa de un entrenador del Valencia. Directo, sin excusas, contando la verdad sobre situaciones como la de Soler con molestias antes del choque y con hambre de victoria. Por fin en Mestalla se respira exigencia y ganas de cambiar una dinámica. De hecho, la realidad es que viendo al técnico alicantino uno da gracias de no tener que aguantar a un técnico como Koeman. Plano y que intenta vender que su equipo no da para nada más que empatar ante el Granada en casa. En Mestalla hay un líder y hay que aprovecharlo.