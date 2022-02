Asumir con cierta normalidad que el Valencia venderá en verano porque hay que cuadrar cuentas y, si no se gana la Copa, Europa es una quimera es la peor de las noticias posibles. En el Atlético quedarse fuera de Champions supondría vender y rebajar gasto, en el Villarreal más de lo mismo, pero lo que está viviendo el Valencia es un año tras año bajando el nivel de plantilla. De las últimas palabras de Anil se percibe cierta normalidad en eso de «no aferrarse a los jugadores» y entendería que fuera así si en la compra-venta el Valencia no pierde. El Sevilla lo hizo en su última etapa y no ha perdido demasiado pero en Mestalla la realidad da un golpe a la gestión de Meriton. Se fueron Kondogbia en su día, Krychowiak, Nzonzi... y ahí está Fernando. Se fue Sarabia y Ben Yedder y llegaron Ocampos y la apuesta de En Nesyri y Luuk de Jong (no todo son aciertos) y ganaron la Europa League. Al final es cuestión de recambios. Y el pasado más cercano no ayuda a ser optimistas.