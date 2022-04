Meriton ha necesitado un tercer comunicado para explicar el reparto de las entradas. Y ni aún así ha sido suficiente. Lo peor es que no será el último. La propiedad vuelve a tropezar en la misma piedra. Falta de transparencia. Esta vez por culpa de un colectivo nuevo, ambiguo e indefinido que genera sospechas entre la afición. ¿Quién son «los aficionados de otros lugares del mundo que no pueden ser abonados» que tienen derecho a entradas? ¿Quién opta a estas localidades especiales? ¿Qué hay que hacer para conseguirlas? El club no aporta ninguna información para acceder a este paquete de entradas y eso, una vez más, invita a la especulación. Es lo que les faltaba a los peñistas del extranjero, que han visto cómo el club les dejaba a cero amparándose en la falta de convenio. Y lo peor está por llegar. Hoy empieza a las 10:00 una triste carrera por las entradas. 820 abonados que cumplen los requisitos se quedarán sin ellas. Quizás lo tendrían más fácil de haber nacido «en otro lugar del mundo».