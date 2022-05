La gran ilusión de todos es que la ‘pesadilla’ del Nou Mestalla termine pronto, que las obras se reanuden, el equipo se instale en Cortes Valencianas y el Valencia CF comience a ganar y a conseguir clasificaciones europeas. No hay ni un solo valencianista que no desee lo mejor para un equipo que en los últimos tres años vive prácticamente sin alegrías y afronta un futuro sin demasiada esperanza. El gran problema es ver cómo el Valencia, con 80 millones en el bolsillo de CVC, aproximadamente, es incapaz de presentar avales fiables para reanudar las obras. ¿Qué pasaría si no existiera ese acuerdo de LaLiga Impulso? Molesta por eso precisamente ver cómo en aquel comunicado de Javier Tebas pedía a medios de comunicación, aficionados y políticos remar a favor del estadio. ¿Se le ha ocurrido meter más presión al Valencia? Todos culpables menos el club. Meriton de eso sabe. Ojalá esa situación se pueda desbloquear pronto.