Cuatro jornadas y el final, salvo milagro, no será feliz. No lo será por muchos motivos, entre ellos que en La Cartuja se perdieron las opciones de clasificarse para Europa la próxima temporada. Por eso los aficionados, o muchos de ellos, tienen entre sus grandes preocupaciones dos cosas no poco importantes: el mercado y el Nou Mestalla. Es triste pero es la realidad. En otra época, el contexto sería el de ‘ilusión’ pero en la actual es miedo. Temor por ver cómo Meriton puede ser capaz de vender a jugadores como Guedes y Soler, conseguir que el relato sea o bien que es necesario o bien que querían salir y así lavarse las manos. Una más. La sensación de saber que los que salgan serán mucho mejores que los que lleguen. Si es que llegan porque Meriton ya ha demostrado ser capaz de no fichar durante un verano entero. Con el Nuevo Mestalla pasa algo parecido. Todos queremos que las obras comiencen cuanto antes. Todos. No hay ni un solo aficionado que no quiera que las autoridades ayuden al club. Ni uno. Pero la realidad es que hay que dejarlo todo bien firmado y atado. Porque ya ha demostrado Peter Lim que sus palabras no sirven. Tiene que quedar escrito.