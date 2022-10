Grande ‘mentalità’

Sin victorias a domicilio desde el pasado marzo, una larga travesía a la que no se veía fin, que el Valencia CF venciese en El Sadar habría sido la noticia más importante de la noche de no ser porque convenció y sobre todo creció de un partido para otro. Con la inercia positiva del empate in extremis ante el Espanyol, los de Gattuso jugaron uno de sus partidos más completos de la temporada, probablemente el que más. Y se volvieron para casa siendo al menos por una noche quintos, un puesto al que se le ha perdido la costumbre, lo mismo que a empezar la clasificación por arriba. Aunque es pronto y tampoco se trata de tirar cohetes, la ‘grande mentalitá’ a la que se refiere el técnico en sus intervenciones está calando del primer al último jugador y también en una parroquia rendida a su religión futbolística. Y es que anoche todo fueron buenas noticias. Ni siquiera el penalti fallado por Cavani entra de las malas porque el uruguayo tiró del carro y ofreció una versión que invita al optimismo. También Kempes empezó así... Aunque se vienen compromisos envenenados, el de Osasuna también lo era y se solucionó con nota, así que la celebración sobre el césped estuvo más que justificada. Un pequeño homenaje en el que el entrenador lo volvió a eclipsar todo. Su liderazgo está fuera de cualquier discusión. Y con cada uno de sus gestos no hace más que ganarse más y más adeptos. Desde los que son de ánimo y refuerzo a los de rabia, como cuando le propinó una patada a una mini-nevera por no dársela a Diakhaby por su estúpida expulsión. «En el banquillo solo hablo yo», dijo todavía airado el italiano, cuyo sello está siendo diferencial en un equipo que lo es con todas las letras y que sigue quitándose losas de encima. Ave, Gattuso!

