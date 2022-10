O se respeta a Gayà y al Valencia... o mal vamos

Partimos de la base de que no creo en conspiraciones arbitrales. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero en el caso sanción a Gayà ha quedado bastante claro que interesó ir a por el capitán de Pedreguer y por extensión a por el Valencia CF. Nadie entiende que a estas alturas sea el único jugador que ha recibido 4 partidos de sanción, que en LaLiga todos los futbolistas salgan a hablar de los árbitros, a ‘rajar’ de errores o lo que es peor... a montar un drama por unos aciertos. Porque más allá de que hay normas que hay que cambiar, como la del gol de Rodrygo, la norma dice una cosa y hay que cumplirla. El gol anulado estaba bien anulado. No como la roja a Marcos Alonso que todo el mundo vio excepto el colegiado y el VAR. Pero volviendo a lo importante. Aspas, Piqué, ahora Ancelotti... ya son demasiados protagonistas que ‘rajan’ y que no tienen sanción. A ver si se atreven con alguien que no vista la camiseta del Valencia. Tendremos que esperar senados.