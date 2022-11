Terremoto y réplica

El terremoto de las declaraciones de Gattuso después del partido contra el Barça no ha dejado de tener réplicas ni consecuencias en el entorno del Valencia CF. Tantas y tan fuertes que, tal y como se veía venir desde la primera vez que asomó la patita, el discurso hasta ahora sin contradicciones ni mácula de Rino parece a punto de saltar por los aires (si es que no lo hizo ayer ya). Es cierto, como se avisa en el título de su biografía, que «quien nace cuadrado, no muere redondo». Y es por eso por lo que al bravo entrenador italiano nadie le ha acusado, desde luego, de algunas cosas de las que no era necesario ni que se defendiera, en especial de no ser fiel a su estilo y aún menos (¡sacrilegio!) de que le hagan las alineaciones. Sin embargo, con su ‘donde dije digo, digo Diego’, lo que consiguió fue ponerse en evidencia. ¿Para qué parchear ese ataque de sinceridad sobre que Meriton no le había pedido Europa, nada por otra parte que sea una sorpresa para alguien? Gattuso ha sido hasta ahora un clavo ardiendo al que agarrarse y solo cabe desear que lo siga siendo. Eso y que la tensión y el mal rollo de su última comparecencia no lleguen al vestuario. Por más que las sensaciones y los resultados no acompañen en los dos partidos que quedan antes del Mundial, nadie le está pidiendo que haga milagros. Tampoco que entre en un conflicto irresoluble con esa propiedad de cuyo engranaje forma parte. Al revés. Y es que si por algo se le ha aplaudido es por haber sabido mantener un equilibrio en el que el valencianismo se sentía representado... Que siga así.

¡València vuelve a rugir! El de Gattuso alcanzó muchos grados (en la escala de enfados). Sin embargo, para ‘terremoto’ el de Cheste. Que el Circuit Ricardo Tormo es todo un referente para el motociclismo mundial está fuera de duda, así que ni alternancia ni historias... A pesar de lo descafeinado de la temporada en Moto GP, aunque con el Team Aspar dando guerra en Moto 3, el llenazo ha sido hasta la bandera. La afición, tanto los fieles moteros como los ocasionales, han disfrutado este fin de semana como en los mejores tiempos (o incluso más).