Las nuevas equipaciones olímpicas de España encienden a los atletas

La Real Federación Española de Atletismo presentó este martes la equipación Joma con la que acudirá a los Europeos de Roma y los Juegos Olímpicos de París y que está inspirada en el propio cuerpo del atleta y su anatomía muscular.

La primera vez que los atletas de la RFEA usen los nuevos uniformes será en junio en los Europeos de Roma, la máxima competición a nivel continental, y después lo harán en los Juegos Olímpicos de París.

Para preparar la equipación de la RFEA, el equipo de diseñadores de Joma ha recogido las "señas de identidad del atletismo español y las ha remodelado por completo, estrenando una gama de colores que son la evolución del clásico rojo y amarillo de la bandera, dando como resultado una combinación de tonos rojos, naranjas y amarillos más potentes en contraste con el azul marino".

La equipación está inspirada en el propio cuerpo del atleta y en la anatomía muscular que usan para "lograr todas sus metas", según destacan los diseñadores.

Equipaciones Joma / Joma

Reacciones

Las reacciones de los deportistas no se han hecho esperar y muchos han mostrado su sorpresa por la desaparición del color rojo y su transformación en naranja. "Ahora soy holandesa y no lo sabía", apuntó Ana Peleteiro, "al menos tenemos body". El maratoniano Yago Rojo bromeó incluso con su apellido: "Y ahora qué hago, ¿me llamo Yago Naranja?". "¿Quién de pequeño no soñó con repartir el butano?", añadió Álvaro Martín.

Entre los valencianos, Quique Llopis relacionó el nuevo diseño con el que viste a sus atletas la Federació de Atletisme de la Comunitat Valenciana: "Ahora todos somos de @atletismefacv (atletismo Valencia)". "Claramente un plagio", comentó la FACV. Y Jorge Ureña sentenció: "¡Qué fea! Menos mal que con los criterios de selección que tenemos poca gente la va a tener que vestir...". "Al final gana Países Bajos", concluyó Álvaro de Arriba.