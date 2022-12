Más 'acción' y menos palabras por favor

Me gusta reducir el número de acciones para la junta como me gustó el hecho de abrir de nuevo las redes a los aficionados. Hasta ahí todo correcto. Me gusta también la figura de Kiat Lim, mucho más comedida, más ‘trabajadora’ y menos polémica que los anteriores ‘colegas’ de Peter Lim, Joey y Anil. Con ellos dos lejos el Valencia CF está ganando y es la mejor prueba de que se han perdido años. Ahora bien, una vez superada esa situación, Kiat y Layhoon deben saber que hace falta mucho trabajo para arreglar todos los desperfectos que hicieron algunos de los anteriores protagonistas. Me gusta ver que Kiat habla de Gattuso como persona clave en el proyecto, también que reconoce que el Valencia debe jugar Europa y ese es el objetivo, una palabra que resultaba tabú hace no tanto. Ahora solo falta que esas palabras se conviertan en acción. Y ahí por mucho que Kiat o incluso Layhoon quiera, todo depende de un solo hombre: Peter Lim.