Los goles de Cavani no pueden esperar más

La temporada de Cavani es insuficiente. Su fichaje no está respondiendo a las expectativas. El uruguayo no está al nivel goleador que se le esperaba. Cinco goles después de 26 jornadas de LaLiga es muy poco. Igual que sus 15 partidos con dos semanas de baja por lesión en el tobillo a las puertas del Mundial y un mes de rotura muscular entre febrero y marzo. Lo bueno es que Edinson todavía está a tiempo de arreglarlo. Quedan doce finales y el Valencia lo necesita. Baraja es consciente de que los goles de ‘El Matador’ pueden significar media salvación. Va a ser muy difícil mantener la categoría si Cavani o cualquiera de los delanteros de la plantilla (Hugo Duro y Marcos André) no ven puerta ya. La sequía de los delanteros de tres meses sin marcar es insostenible. Hay que romperla sí o sí contra el Rayo. Edinson y su familia están muy contentos en la ciudad. El lunes contra el Rayo es la mejor oportunidad para devolver todo ese cariño en forma de goles. Los goles del ‘7’ no pueden esperar más.