Baraja sabe dónde está, la mayoría no

Baraja pidió un «plus» a los jugadores esta semana de puertas para dentro. Lo hizo en el vestuario de Paterna como publicó SUPER. El técnico le hizo ver a sus futbolistas que lo que están haciendo no es suficiente para salvarse. Hay que dar más de sí y subir el nivel de la exigencia. Ayer repitió el mensaje de forma pública. Y esta vez lo hizo extensible a todo el club. Imagino que muchos se dieron por aludidos. Baraja sabe dónde está y muchos de los que trabajan o juegan en el Valencia de Meriton no tienen ni idea. Por eso se han contagiado de la dejadez y el conformismo que transmite el jefe Peter Lim. El Pipo no es de esos. Ni Gayà, que se desvive día tras días por unir, apagar fuegos y sacar el mejor rendimiento del equipo. Ni Fran Pérez, que acudió a Paterna el martes en su día libre para entrenar. Tampoco otros. Cada vez son menos, pero siguen habiendo motivos para creer en la salvación. El golpe encima de la mesa que dio Baraja hay que darlo esta noche en el campo. Es ahora o nunca.