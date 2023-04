Joaquín y los fichajes que ilusionaban

Joaquín dice adiós al fútbol. Colgará las botas en el Betis-Valencia de la última jornada. Ojalá con el equipo salvado. Recordar al ‘Pisha’ vestido de blanquinegro nos devuelve la sonrisa y al mismo tiempo nos nubla de nostalgia. Era el Valencia que tenía potencial competitivo para luchar por los puestos de Champions y capacidad económica para pelear por fichajes de 25 millones. Como el del gaditano. ¡Qué locura su presentación! Una década después no ya no queda nada de eso. Lim se lo ha cargado todo. Meriton ha condenado al club a luchar por el descenso. Vendiendo. No fichando. Llenando la plantilla de cedidos. Ya no quedan ídolos como Joaquín, Villa, Silva o Mata. Solo resiste Gayà. Y porque quiso quedarse. El capitán, igual que Soler, creció pidiendo autógrafos a aquella generación de futbolistas. ¿A quién se los tienen que pedir ahora nuestros niños? Hablo por mí, como padre de familia, jugar con la ilusión de los pequeños duele más que un descenso. Peter, vete ya.