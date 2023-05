Otra noche más que Lato no pudo dormir

Toni Lato no durmió la noche del domingo al lunes. Apenas unos minutos seguidos. La fractura en la costilla no le permitió conciliar el sueño. Le dolía mucho. Y le sigue doliendo. Hoy es un buen día para recordarle a Peter Lim y sus ejecutivos que no es la primera vez que Lato no puede dormir este año. Que Meriton le haya invitado a salir del Valencia con una indigna oferta de renovación le sigue doliendo. Casi tanto como esa fractura del sexto arco costal. Le han echado de su casa desde Singapur. Toni se ha partido la cara (y la costilla) por el club en el campo mientras sus dirigentes lo menospreciaban en los despachos. Podía haber bajado los brazos desenganchándose como tantos jugadores que acaban contrato, pero la respuesta de Lato ha sido demostrar su compromiso y su amor al escudo hasta el último día. Lo que ellos no tienen. Y que no se olvide: Corona le presentó a Lato su «humillante oferta» (como dijo su tío) cuando sus agentes salían de una reunión por Esquerdo. De pasada. De vergüenza. Que dimitan.