Y Mestalla, a pagar

No hacían falta más pruebas, todavía menos después del silencio del lobi de Florentino con los insultos a Nnaji. Pero que el heredero de Rosa Parks y Luther King no vaya a testificar este martes ante la jueza es la confirmación definitiva de una burda pantomima. El racismo es un problema tan grave que nadie debería jugar con él y mucho menos montar un circo en el que el Real Madrid ha querido que el Valencia, sus aficionados y toda una ciudad hiciesen de payasos. Vergüenza no han tenido ninguna. Los insultos racistas en el deporte y en la sociedad son una lacra que hay que erradicar, por aislada que sea. Y esa lucha empieza y termina en los juzgados, no a través de cosmética, cortinas de humo, partidos benéficos o campañas. Si su antirracismo fuese sincero, el Madrid no se hubiese esperado hasta un día antes de la declaración para personarse en la causa. Y aún menos lo habría hecho para que Vinicius continúe a tutiplén en Miami de vacaciones. Podría haber declarado incluso desde allí, igual que cuando lo citaron del juzgado de Palma lo acabó haciendo desde casa. Pero ni por esas. Qué flaco favor a una noble causa en la que, las cosas como son, solo LaLiga ha estado a la altura denunciando una y otra vez mientras el resto únicamente se ha movido de cara a la galería. Y mientras, Mestalla a pagar el pato.

Mal pie Ni Marchena, ni Kluivert ni Lato. La lectura positiva para Baraja es que ojalá las cosas solo vayan a mejor después de un comienzo así. Ya se verá qué sale de esas primeras reuniones en Paterna. Y qué aporta Carmelo del Pozo, un perfil que, quienes lo conocen, saben que es cualquier cosa menos bajo... Corona puede ser Tito, pero Lim no es Quico. (A)normalidad Con el tiempo en los talones para todo, la puesta en marcha de la campaña de abonos y las gestiones adelantadas por el primer fichaje, Óscar Clemente, son un intento por parte del Levante UD de dotar de normalidad a una situación que no lo es. Hay que hacer marcha a la espera del plan de viabilidad, de lo que dé de sí la alternativa de Valiente y de la Fundación.