El mercado entra en parada

No es ‘movido’ precisamente la palabra que mejor define el inicio del actual mercado de fichajes. Y no me refiero en Valencia, si no en general. Más allá de los ya típicos movimientos entre clubes de la Premier League y la amenaza en la que se han convertido las ligas de Arabia, Catar y Estados Unidos, el mes de julio apenas ha pasado de la primera marcha todavía. La liga española es una de las más afectadas por la falta de dinero general que está impidiendo a los equipos reforzarse.

Los días del verano pasan con la sensación de que hay un traspaso a punto de producirse y que desencadenará por fin un efecto dominó. Pero no llega y la desesperación crece. Solo el Mallorca, con su venta récord de Kangin, sonríe. El Valencia logró arrancar con el refuerzo de Pepelu, que ya es un paso. Pero todavía queda muchísimo trabajo. Sobre todo en la delantera, que a día de hoy da vértigo con la falta de nombres en las bandas y la incertidumbre que generan los ‘9’. Pepelu mantuvo el pulso en el mercado del Valencia, pero el riesgo de entrar ‘en parada’ aún existe.