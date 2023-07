Atentos por lo que pueda pasar

Inmersos en una falsa calma tensa. Tras varias semanas frenéticas después del cierre de temporada con los anuncios importantes a nivel social y también los primeros movimientos a nivel deportivo, ahora mismo el levantinismo aguarda futuros acontecimientos, sabedor de que todavía queda mucho verano por delante y pese a estar a menos de un mes para que arranque la temporada.

En la cuenta atrás de Quico al frente del club, la presentación de candidaturas ya ha comenzado. Ahora mismo posicionarse con una o con otra es hasta secundario. Lo verdaderamente clave es saber que el Levante pueda caer en manos de no levantinistas, y esto parece seguro. Precisamente a esas candidaturas hay que pedirles que no traten de vincularse unilateralmente con el club y que hagan partícipe a la masa social de lo que es el Levante. El club no está ahora en un momento de egos ni de nombres, sino que debe recomponerse lo antes posible, a base de dinero, para volver lo antes posible a Primera División. Todos los detalles que puedan entorpecer el camino suponen una pérdida de tiempo, un lujo que no se puede permitir.

En lo deportivo nos encontramos ahora mismo con una plantilla sin cerrar y que aguarda muchos interrogantes. Uno de ellos vuelve a ser el de Jorge de Frutos. El segoviano, en algo ya normal por estas fechas, se encuentra más que nunca en la rampa de salida del club. La realidad es que su salida es clave para aligerar masa salarial. Pese a realizar un buen tramo final, su concurso no ha sido tan notorio como en los años de Primera División. Una prueba de fuego para el arte de la negociación.

Otro de los nombres sobre el que hay dudas es el de Cárdenas. Con hechuras más que sobradas para estar en Primera, el Levante ahora mismo puede alardear de tener de nuevo a dos grandes custodios en la portería. La desafortunada lesión de Cárdenas le dio la titularidad a un agazapado Femenías, que poco a poco se ganó el respeto de todos. El teléfono del catalán aguarda llamadas.

Con cada vez menos referentes de la época más gloriosa, la situación de Campaña será la que más se extenderá en el tiempo. Ya sin contrato y en plena fase de recuperación, el centrocampista atisba con cierta tranquilidad su situación, sabedor de que estar en plenitud a nivel físico es ahora mismo la prioridad. Con unas desavenencias casi en el olvido a nivel de relación entre jugador y afición, no se puede descartar nada, ni que incluso pueda ser un baluarte en la deseada lucha por el ascenso. De momento esa pelea arrancará sin él y como en otros casos, con dudas sobre cuál será el final de esta particular historia.

Al margen de estas conjeturas, aparecerán más en el camino, como Pubill, encaminado a ser vendido y quizás hasta algunas con la que no se contaban. Lo que sí parece totalmente asentado es el respaldo del seguidor granota. Los números no engañan. El Levante ha alcanzado registros de abonados de club de Primera. Es una noticia que no puede caer en saco roto, porque en estos tiempos de cierta depresión, el siempre presente riesgo del desarraigo parece que ha quedado detrás del telón. Una buena nueva que debe exigir a los que están, y a los que vayan a venir, luchar por un proyecto que todos ellos, los que nunca le han dado la espalda, merecen.