Alejarse de Rubiales

Me sorprendió ver un coche de muy alta gama con matrícula ucraniana en el semáforo de entrada a Corts Valencianes. Imaginé que igual era Yaremchuk, porque pese a la velocidad con la que pasó me pareció joven, y con la guerra quedan muy pocos por Europa que no estén en el frente para combatir la invasión de Putin. En el próximo rojo, justo enfrente del Nou Mestalla, pude ponerme justo a su izquierda y efectivamente era el jugador del Valencia, que no levantó la mirada del GPS en la pausa. Si juega igual que conduce nos lo vamos a pasar bien, aunque no está previsto que Baraja lo ponga de inicio esta tarde. Sin embargo, ese espíritu de resistencia del futbolista ucranio le va a venir bien al equipo, y a la maltratada afición.

Sobre la permanencia como objetivo no hace falta insistir. Estaba claro cuando se vio este verano que Lim conservaba toda la estructura de Meriton, no iba a invertir un euro en fichajes y encima estaba dispuesto a vender a los mejores. Con la ilusión por los suelos, esta tarde llega el Atlético de Simeone para hurgar en la herida de un equipo pusilánime. Partido a partido, el Valencia caminará por el alambre de la competición como alma en pena. La desidia de Meriton es tanta, que nadie de esa estructura antideportiva ha sido incapaz de regatear la coyuntura del caso Rubiales para pintar algo más en la Federación, ahora que se ha ido uno de los enemigos declarados de las gentes de Mestalla. Pero ni así. El Valencia volverá a sufrir todas las injusticias federativas, con arbitrajes injustos y menosprecio absoluto. La corrupción en la Federación está tan extendida que no sé si nuestro Salvador Gomar Fayos será capaz de devolvernos la confianza en la institución. Tuve un gran respeto por su padre, también injustamente tratado por la historia valencianista, así que lo mejor que puede hacer Gomar es alejarse lo máximo de todo lo que ha significado Rubiales. En el último partido en Mestalla, la derrota ante Osasuna, se anunció que el merecido homenaje a la campeona del mundo, Enith Salón, la guardamenta blanquinegra de Moncada, sería antes del partido ante el Atlético. Más vale tarde, pero tal como van las cosas en Mestalla parece que las únicas alegrías valencianistas vendrán por las futbolistas, así que, si alguien piensa en ese universo zombi de Meriton, ya tardan en programar un partido en el viejo coliseo. Sobre la capacidad goleadora del fichaje estrella de esta temporada existen serias dudas. Yaremchuk marcó cuatro tantos la temporada pasada con el Brujas, y la anterior tres con el Benfica. Su mejor estadística fue la 19-20 con el Gante, siete goles. Al menos, pone interés en conocer el tráfico de la ciudad, porque otros que llevan aquí varios años aún no saben dónde está el Micalet. Layhoon Chan estaba más atinada cuando lo veía todos los días al despertarse en su primera época.