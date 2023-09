La imagen de Mestalla que no se verá en Madrid

Mestalla no tiene que demostrar nada a nadie. Y menos al rodillo mediático de Madrid. Pero el sábado en Mestalla se comprobó, una vez más, que el viejo coliseo no es racista. La grada joven, que volvía después del injusto y desmesurado castigo por los insultos aislados a Vinícius, aplaudió a Thomas Lemar cuando el jugador del Atlético de Madrid se marchó del terreno de juego en camilla. Los jóvenes aficionados, señalados y demonizados por la maquinaria blanca de Florentino Pérez hace muy pocos meses, aplaudieron y animaron al francés ante la gravedad de la lesión en un gesto ejemplar de respeto y solidaridad. El problema es que esa imagen no se verá en la capital. No interesa. Ya no importa. Para ellos Mestalla es racista y a medida que se acerque el Valencia-Madrid lo será más. Por cierto, algunos periodistas madridistas que estos días denunciaban las presiones políticas del ‘caso Rubiales’ son los mismos que las alentaban en el ‘caso Vinícius’. Se retratan solos.