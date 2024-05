"Esto es un punto y seguido, queremos seguir mejorando"

Pareció un partido de pretemporada...

"No he tenido esa sensación. El cansancio de la temporada lógicamente influye. El cansancio también. Han habido idas y vueltas. Hemos llevado la iniciativa en cuanto a ocasiones y resultado. Ellos cuando iban perdiendo han buscado el empate y remontar. Ha sido un partido con bastante intensidad teniendo en cuenta que no había nada en juego. Para nosotros era importante dar una buena imagen hoy, competir. Nos ha faltado la victoria"

Nota final de la temporada: acabáis novenos

"No soy yo mucho de eso. Dejo que lo decidáis vosotros. Para nosotros con las expectativas que teníamos, con las dificultades del mercado de verano, con las lesiones... que nos han hecho ir decidiendo sobre la marcha. Creo que el balances es muy positivo en cuanto a la evolución del equipo. No tenemos que estar super super contentos, porque siempre queremos más, pero la sensación es que el tramo final también es cuestión del desgaste. Teníamos una plantilla corta y teníamos que estar todos metidos. Tenemos que hacer un balance positivo. Esto es un punto y seguido a lo que queremos, queremos seguir mejorando"