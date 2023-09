Un drama por partido no es buena noticia

Que conste que entiendo el nerviosismo por la plantilla tan pobre que ha realizado Meriton pero no creo que sea positivo para este equipo repetir cada jornada que no tienen calidad y que no hay nivel. O mejor dicho, sí se puede decir, pero no desde la crítica destructiva, sino desde la naturalidad de convivir con lo que hay. Baraja ya ha demostrado que con este equipo puede conseguir buenos resultados y, como reconoció Layhoon, la salvación es el objetivo. Con esa marca tan ‘pobre’, el equipo está en camino de conseguirlo.

Eso sí, los dos partidos antes del próximo parón van a ser fundamentales para poder seguir trabajando desde la calma y no son plazas fáciles. El Benito Villamarín y Son Moix son ahora mismo campos complicados y prueba de ello es lo que le costó al Barcelona ganar en Palma. Pero en definitiva, y a lo importante, la clave será no generar un exceso de presión a un vestuario joven y en el que no hay rotación más allá del once tipo en muchas posiciones.